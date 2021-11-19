وزيرة الداخلية البريطانية: اتخذنا إجراءات لحظر حركة حماس بالكامل

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" بأكملها في بريطانيا.

وقالت باتيل في تصريحات نقلتها قناة “العربية”: “لدى حماس قدرات إرهابية تتضمن الوصول إلى أسلحة متطورة”، مضيفة أن “قرار حظر حماس يتماشى مع سياسات شركائنا الأمريكيين والأوروبيين”.

وتابعت “حكومتنا ملتزمة بالتصدي للإرهاب والتطرف أينما كان”.

ويحظر القرار رفع أعلام حماس داخل المملكة المتحدة، والترويج لأيديولوجيتها المناهضة للصهيونية، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة.

يشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.