كاظم الساهر يتألق في حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض

تصدر الفنان كاظم الساهر، مؤشرات البحث جوجل وذلك عقب إحياءه حفل غنائي ضخم بموسم الرياض.

تفاعل عدد كبير من جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر بالعديد من مقاطع الفيديو من فعاليات حفله الغنائي الذي قدمه أمس الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وظهر كاظم الساهر، وهو يغني عدد من أروع أغانيه، أبرزها: «ها حبيبي، مدرسة الحب»، وغيرها.

حفلات كاظم الساهر



كما يحيى المطرب كاظم الساهر حفلا غنائيا يوم 26 نوفمبر المقبل، وذلك في الإمارات وتحديدا بدبي.

ويشدو كاظم الساهر بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور الإماراتي، منها الحديث والقديم.

وتصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إحياء حفل في دبي، وذلك في افتتاح سلسلة "أمسيات خالدة" ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.

كاظم الساهر



نشر الفنان كاظم الساهر - عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور “إنستجرام” - مقطع فيديو قصيرا من حفله أمس في معرض إكسبو دبي 2020، والذي أحياه وشهد حضور كبير من جمهوره.

وظهر كاظم الساهر في الفيديو الذي نشره عبر تطبيق “إنستجرام” وهو يؤدي أغنية “الحياة” أمام جمهوره الذي تفاعل معها في وصلة طربية، وعلق كاظم: «الحياة / أمسيات خالدة - إكسبو2020».

وتقام هذه الأمسيات في ساحة الوصل – القلب النابض لإكسبو 2020، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة – ومن شأنها أن تبهر الجماهير بتجارب عرض مبتكرة توظف أحدث التقنيات لتدمج العالم المادي بنظيره الرقمي،