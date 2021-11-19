محافظ بورسعيد: حي الضواحي حصل على النصيب الأكبر من أعمال التنمية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة، عن مواصلة أعمال التطوير الجارية بمحيط شارع المشير طنطاوي بحى الضواحي .

ولفت محافظ بورسعيد، إلى أنه جاري أعمال التطوير بحديقة ساحة المشير طنطاوي (ساحة نهضة بورسعيد سابقا) المطلة علي شارع الرحاب بنطاق حي الضواحي، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل والتنسيق مع حي الضواحي.

وأكد محافظ بورسعيد أن حى الضواحي حصل على نصيب كبير من أعمال التنمية والتطوير فى عدد من المجالات ، تماشيا مع كل أوجه التنمية فى المحافظة .

ونوه محافظ بورسعيد بأن أعمال تطوير شارع المشير طنطاوي ( البترول سابقا ) جاءت على أعلى مستوى باعتباره يمثل امتدادا لمحور ٣٠ يونيو من جهة الجنوب وواجهة بورسعيد أمام زائريها .