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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس يدلي بصوته في انتخابات نادي الجزيرة

أيمن يونس
أيمن يونس

أدلي أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، بصوته في انتخابات نادي الجزيرة والتى تشهد منافسة شرسة على كافة المقاعد . 

وانطلت اليوم منافسات الجمعية العمومية بنادي الجزيرة وتشهد حضور كثيف لإعضاء الجمعية العمومية منذ التاسعة صباحا . 

منصب الرئيس

يشهد مقعد الرئاسة منافسة قوية بين الرئيس الحالي عمر جزارين الذي يتحصن بما تم إنجازه خلال 4 أعوام على مستوى الإنشاءات وتطوير الخدمات.

فيما يطرح شريف سيف النصر، نائب الرئيس سابقًا، برنامجه كخطوة جديدة نحو التطوير .

منصب نائب الرئيس

ويتنافس الثلاثي (إيهاب لهيطة – على قناوي – فتحي خضير) علي مقعد نائب رئيس نادي الجزيرة .

أمين الصندوق

ويتنافس علي مقعد أمين الصندوق الثنائي (رؤف نور – أحمد المهيلمي).

أعضاء فوق السن

تحظى مقاعد عضوية فوق السن بتنوع غير مسبوق في ظل وجود 16 متنافسًا وهم (حسن الشافعى- بدوى خليفة- أحمد صبحى- طارق عشماوى- محمد أبوالدهب- نازك الألفى- على شعبان- محمد جوهر- محمد عادل سرى- جيلان غنيم- سلوى عبدالفتاح -محمد حسين- شريفة أبوالفتوح -على أنسي- مصطفى طلعت- نيفين الطاهرى).

أعضاء تحت السن

يتنافس 6 أسماء على عضوية مجلس إدارة الجزيرة تحت السن وتختلف خلفيتهم بين مستقلين وتابعين لقوائم (ميدو أباظة- عمر عصام- عادل العدوي- هادي باشا- سلمى ياسر الفرنواني- يوسف محيى الدين).

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الزمالك نادى الجزيرة الجزيرة

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