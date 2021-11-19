أيمن يونس يدلي بصوته في انتخابات نادي الجزيرة

أدلي أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، بصوته في انتخابات نادي الجزيرة والتى تشهد منافسة شرسة على كافة المقاعد .

وانطلت اليوم منافسات الجمعية العمومية بنادي الجزيرة وتشهد حضور كثيف لإعضاء الجمعية العمومية منذ التاسعة صباحا .

منصب الرئيس

يشهد مقعد الرئاسة منافسة قوية بين الرئيس الحالي عمر جزارين الذي يتحصن بما تم إنجازه خلال 4 أعوام على مستوى الإنشاءات وتطوير الخدمات.

فيما يطرح شريف سيف النصر، نائب الرئيس سابقًا، برنامجه كخطوة جديدة نحو التطوير .

منصب نائب الرئيس

ويتنافس الثلاثي (إيهاب لهيطة – على قناوي – فتحي خضير) علي مقعد نائب رئيس نادي الجزيرة .

أمين الصندوق

ويتنافس علي مقعد أمين الصندوق الثنائي (رؤف نور – أحمد المهيلمي).

أعضاء فوق السن

تحظى مقاعد عضوية فوق السن بتنوع غير مسبوق في ظل وجود 16 متنافسًا وهم (حسن الشافعى- بدوى خليفة- أحمد صبحى- طارق عشماوى- محمد أبوالدهب- نازك الألفى- على شعبان- محمد جوهر- محمد عادل سرى- جيلان غنيم- سلوى عبدالفتاح -محمد حسين- شريفة أبوالفتوح -على أنسي- مصطفى طلعت- نيفين الطاهرى).

أعضاء تحت السن

يتنافس 6 أسماء على عضوية مجلس إدارة الجزيرة تحت السن وتختلف خلفيتهم بين مستقلين وتابعين لقوائم (ميدو أباظة- عمر عصام- عادل العدوي- هادي باشا- سلمى ياسر الفرنواني- يوسف محيى الدين).

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