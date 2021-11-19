خوان براون يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

الدوري المصري..

أعلن الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن التشكيل الذي يخوض به لقاء الزمالك، بعد قليل فى رابع جولات الدورى المحلى.

وجاء تشكيل الفريق كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد فوزى

خط الدفاع .. محمد دسوقى – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحى

خط الوسط .. محمد عادل – عماد حمدى

أمامهم .. أحمد مصطفى – شكرى نجيب – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. أحمد عادل عبد المنعم عبد الله جمعة ، محمد صادق ،محمد عمار،أحمد عيد ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، أحمد مدبولى ، دونجا.