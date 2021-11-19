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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 2300 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

سفينة
سفينة

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  ARMONY وجنسيتها تنزانيا ويبلغ طولها 70متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ  2300 طن رخام بالميناء .

 سجلت موانئ  بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن   حاويات وخروج 5 سفن  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن. 

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كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة  وخروج سفينة حاويات و متواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

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