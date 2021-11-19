تفريغ 2300 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ARMONY وجنسيتها تنزانيا ويبلغ طولها 70متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 2300 طن رخام بالميناء .

سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات و متواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .