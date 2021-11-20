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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة موتورولا.. هاتف Moto G200 5G ينطلق بإمكانيات قوية لعشاق الألعاب

هاتف موتورولا Moto
هاتف موتورولا Moto G200 5G

أماطت شركة موتورولا اللثام عن أحدث هواتفها الذكية، حيث كشفت عملاقة التقنية الأمريكية عن 5 إصدارات جديدة ضمن فئة Moto G، وتتمتع هواتف Motorola بالعديد من المميزات الرائدة مع عدد من التقنيات الرائعة من بينها اتصال 5G، ومعدل تحديث عال مع شاشات كبيرة الحجم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشمل سلسلة هواتف موتورولا الجديدة، هاتف مميز ينطلق تحت اسم Moto G200، يمتاز بمواصفات جبارة تجعله أحد أحدث الهواتف المخصصة للألعاب بسعر مناسب.

 

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مواصفات هاتف موتورولا Moto G200 5G
 

يدعم هاتف موتورولا Moto G200، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم الرائد +Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5، وسعة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

هاتف موتورولا Moto G200 5G

 

ويمتاز هاتف موتورولا Moto G200، بشاشة كبيرة الحجم من نوع LCD، بقياس 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث عال مخصص لتشغيل الألعاب يبلغ 144 هرتزا، كما يدعم تقنية HDR10، وألوان DCI-P3.

وجاء هاتف موتورولا Moto G200، بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، الذي يتميز بحجم بكسل فعال يبلغ 2.1 ميكرومتر، متصلة بكاميرا بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، والتي تدعم التصوير الماكرو، بالإضافة لمستشعر لتصوير العمق التصوير، إلى جانب كاميرا أمامية بمستشعر بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G200، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها خلال 15 دقيقة فقط، ويمتاز الهاتف الذكي بهيكل مصنوع من البلاستيك يدعم مقاومة الماء بمعايير IP52.

 

سعر هاتف موتورولا Moto G200 5G
 

يتوفر هاتف موتورولا Moto G200، في السوق الأوروبي باللونين الأزرق النجمي والأخضر الجليدي، مقابل سعر حوالي 450 يورو (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري).

 

Motorola Moto G200 5G
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