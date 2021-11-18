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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم أنيق ومواصفات مطورة.. موتورولا تعلن عن هاتف Moto G Power (2022)

هاتف موتورولا الجديد
هاتف موتورولا الجديد Moto G Power (2022)

أعلنت شركة موتورولا Motorola، عن إصدار جديد من هاتف Moto G Power لعام 2022، وعلى الرغم من الإعلان عن الهاتف مبكرا، إلا أن الشركة ستبدأ طرحه في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع ""gsmarena التقني، يأتي إصدار موتورولا لعام 2022 بالعديد من التحسينات عن الإصدار السابق Moto G Power، حيث يجلب الإصدار الجديد اثنين من التحسينات مع معالج جديد.

 

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سعر ومواصفات هاتف موتورولا Moto G Power (2022) الجديد

وقد تم تصميم Moto G Power (2022) الجديد، بشاشة مثقبة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، مع نفس الدقة العرض للإصدار السابق 720 × 1600 بكسل، تمتاز بمعدل تحديث أعلى بتردد 90 هرتزا.

ويتم تشغيل هاتف Moto G Power للعام 2022، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G37، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 3 أو 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية التخزين microSD.

ويمتاز إصدار موتورولا الجديد Moto G Power (2022)، بكاميرا خلفية ثلاثية تأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل،  مع اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو وبيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Moto G Power (2022)،  بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويأتي الهاتف مزودا بنظام التشغيل أندرويد 11 مثبتًا مسبقًا.

وسيتوفر هاتف Moto G Power (2022)، في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، مقابل سعر يبدأ من 199 دولارا (أي ما يعادل 3 آلاف و100 جنيه مصري).

هاتف موتورولا الجديد Moto G Power (2022)
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