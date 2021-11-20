بسبب خطبة فتاة.. مهتز نفسيا يعتدى على شخص بـ "كتر" بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مهتز نفسياً بالتعدى على أحد الأشخاص بالفيوم.

بالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة ثان الفيوم بمديرية أمن الفيوم بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس ، وذلك على إثر خلافات عائلية بينهما لسابقة تقدم المتهم لخطبة إحدى الفتيات وتركها له بسبب إهتزازه النفسى ، وتقدم المجنى عليه لخطبتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرفين والسلاح الأبيض "كتر" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.