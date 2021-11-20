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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي تشوق جمهوها للجزء الثالت من مسلسل أبو العروسة

صدى البلد

شوقت الفنانة نرمين الفقي جمهورها للجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ونشرت نرمين الفقي بوستر المسلسل و علقت قائلة :بداية تصوير ابو العروسة الجزء الثالث .

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وكان قد كشف  المنتج إبراهيم حمودة، عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاج الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.

 

وأضاف إبراهيم حمودة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر أن يقوم بتأليفه هاني كمال، الذى قام بكتابة الأجزاء الاولى من المسلسل ، بالإضافة الى إخراجه للعمل أيضاً.

أبطال أبو العروسة :
مسلسل أبو العروسة كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.

أبو العروسة الفنان سيد رجب ابو العروسة الجزء التالت الفنانة سوسن بدر

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