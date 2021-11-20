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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتعامل مع الطقس السيئ.. محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

 

وتابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها  طبقاً للاجتماعات التنسيقية استعداداً لسقوط الأمطار.

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وأكد المحافظ على تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

 

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء جميع الاجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه.

 

وأكد على استنفار جميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ ، حيث  وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

 

ووجه المحافظ قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء ، الغاز، الري والحماية المدنية ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أولا بأول.

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وأهابت المحافظة  المواطنين توخي الحذر عند السير والابتعاد عن أعمدة الإنارة، الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات.

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