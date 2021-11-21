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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية

تعرف على موعد عرض مسرحية شمسية واربع كراسي بموسم الرياض

شمسية واربع كراسي
شمسية واربع كراسي

تعرض مسرحية شمسية واربع كراسي بموسم الرياض يوم ٢٥ نوفمبر الجاري، على مسرح محمد العلي في البوليفارد.

وكان قد حل نجوم مسرح مصر ضيوف على برنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وتحدثوا عن كواليس مشاركتهم في مسرحية "شمسية وأربع كراسي".

وقال أوس أوس، إن يجسد دور "مجدى" وهو إنسان عشوائى، واستغل فرصة أن لديه صديق فى الساحل الشمالى، لافتا إلى أنه يجهز لتقديم أغنية الفترة المقبلة، بجانب مشاركته فى مسلسل.

ومن جانبه قال محمد عبد الرحمن توتا، يقدم شخصية "ذكى" شخص غنى يسكن فى الساحل.
 

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وقالت ميرهان حسين، أنها تظهر فى المسرحية، فى دور زوجة غيورة للغاية، معقبة:" اسمى فى المسرحية نجلا وبـ ينطق بطريقة معينة لو اتقال بطريقة غيرها بتعصب جدا".

وأكدت مريهان حسين، أنه عندما تواصل معها الفنان اشرف عبد الباقى لعرض الدور، شعرت بالخوف من رهبة الوقوف على المسرح وايضا شعرت بالفرح معقبة:" الفرح بالدور غطى على خوفى من رهبة المسرح".

 

مريهان حسين أوس أوس الساحل الشمالي مسرح مصر السعودية

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