بسبب الأمطار.. هبوط أرضى بالكيلو 4 يتسبب في سقوط سيارة رمال بمطروح

حالة الطقس بمطروح

تسبب هبوط أرضى مفاجئ بسبب الامطار بمنطقة الكيلو 4 بمدينة مرسي مطروح في تعرض سيارة نقل محملة بالرمال للسقوط داخل حفرة.

كما حدث أيضا هبوط أرضى بمنطقة الكيلو 3 والكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح.

واستغاث الأهالى بمجلس مدينة مرسي مطروح لسرعة اصلاح الهبوط الأرضى حتى لا يسبب فى سقوط السيارات .

وسادت حالة من الغضب بين الأهالى خاصة وأن الطريق بالكيلو 4 طريق جديد لم يكمل عاما .

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تعليق الدراسة بمدارس مطروح اليوم الأحد ٢١ نوفمبر لحين استقرار الاحوال الجوية.

جاء ذلك بسبب حالة الطقس السيء الذى تشهده مطروح من امطار غزيرة وبرق ورعد والذى تسبب فى اغراق الشوارع.

كان الطقس السيء الذى شهدته مطروح تسبب فى توقف حركة الصيد تمام فى البحر لارتفاع حركة الأمواج بالبحر .

كما اغلق مرور مطروح شارع الجلاء أمام اللوكس بسبب تزايد الامطار مع تحويل الشارع إلى شارع اخر لحين تصريف مياه الأمطار.



كما تسبب الطقس السيئ فى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الكيلو 2 وعمارات اللوكس والكيلو 4والكيلو 5 بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء بعدد من التجمعات بمدن السلوم .