لمدة ربع ساعة .. أمطار وبرق ورعد تضرب مطروح

تعرف على حالة الطقس بمطروح

شهدت محافظة مطروح لمدة ربع ساعة سقوط امطار غزيرة وبرق ورعد بمدينة مرسى مطروح بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة في أجواء خريفية .

حيث ارتفع صوت الرعد وأضاء البر. سماء مطروح وتساقطت امطار غزيرة بمدن المحافظة.

واعلنت محافظة مطروح رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والذى تستقبل خلاله المحافظة أمطار تصل لمرحلة السيول .



حيث وجة محافظ مطروح بتجهيز كافة معدات مجلس مدينة مرسي مطروح بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح استعدادا للأمطار المتوقعة مراجعة شنايش الأمطار وعمل تجارب عملية بالمعدات.

و شهد محافظ مطروح ، تجربتين عمليتين استعدادا لموسم السيول والأمطار من خلال الاصطفاف الميدانى للسيارات والمعدات بمركز ومدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف ، وذلك أمام الديوان العام وعلى كورنيش مدينة مرسى مطروح وبشارع العوام والجلاء ومنطقة البوسيت ، يرافقه اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام و الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ورئيس مدينة مرسي مطروح والعميد محمد باسم مدير الحماية المدنية وعلاء عبد السلام مدير إدارة الازمات بالديوان

حيث ضم طابور الاصطفاف عدد من سيارات الكسح الكبيرة والصغيرة وطلمبات مختلفة المقاسات منهم وشفاطات مياه و سيارات الهيدروليك وسيارات وخرانات الإطفاء غيرها .

كما شهد أعمال سحب المياه وتطهير شنايش المطر بعدد من المواقع ، حيث اطمئن محافظ مطروح واطمئن على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات .

قرر محافظ مطروح تعليق الدراسه بمدارس مطروح من يوم السبت القادم ٢٠ نوفمبر نظرا لتوقع سوء الأحوال الجوية ولحين استقرار الاحوال الجوية.