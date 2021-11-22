علاج فعال للصداع النصفي .. دراسة تنصح باتباع هذا النظام الغذائي

كشف الأطباء أنه يجب اتباع نظام غذائي نباتي غني بالمغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية للتخفيف من أعراض الصداع النصفي المزمن، فمن المعروف أن الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ واللفت والجرجير غنية جدًا بهذه العناصر الغذائية ويمكن أن تساعد كثيرًا في تخفيف أعراض الصداع النصفي.

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة BMJ Case Reports Journal، يعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الصداع النصفي، والذي يتميز بأنه صداع من جانب واحد نابض يستمر من 4-72 ساعة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بحساسية للضوضاء والضوء.

وأشارت الدراسة، إلى أن الصداع النصفي إما عرضي (أقل من 15 يومًا في الشهر) أو مزمنًا (15 يومًا أو أكثر من الصداع النصفي في الشهر بالإضافة إلى ميزات الصداع النصفي في ثمانية أيام على الأقل من الشهر)، ويعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من الصداع النصفي والذي يتميز بأنه صداع من جانب واحد نابض يستمر من 4-72 ساعة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بحساسية للضوضاء والضوء.

علاج الصداع النصفي

نصح الأطباء بتبني حمية الأطعمة اليومية قليلة الالتهابات (LIFE)، وهي نظام غذائي كثيف المغذيات، كامل الغذاء نباتي، تضمن نظام LIFE الغذائي تناول ما لا يقل عن خمسة أونصات بالوزن من الخضار الورقية الخضراء الداكنة النيئة أو المطبوخة يوميًا، وشرب عصير أخض، والحد من تناول الحبوب الكاملة والخضروات النشوية والزيوت والبروتين الحيواني، على وجه الخصوص منتجات الألبان واللحوم الحمراء.