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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل غنى معهم وباعهم في أول أزمة.. ما سر تصريحات عُمر كمال ضد أغاني المهرجانات

عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا

حالة من الانقسام سيطرت على الوسط الفني بعد قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع عدد من مغني المهرجانات من الغناء، خاصة أن من بينهم من حقق نجاحات كبيرة على مستوى نسب الاستماع وانتشار اغانيهم بشكل كبير.

القائمة شملت 19 إسمًا من مؤدي أغاني المهرجانات، على رأسها حسن شاكوش، وحمو بيكا، واحمد موزة، ومجدي شطة، وغيرهمن لكنها استثنت عُمر كمال الذي ظهر مع مطربي المهرجانات واشتهر من خلال أغنية بنت الجيران التي أحدثت جدلًا واسعًا ورفضًا بسبب بعض كلماته واحتوائها على عبارة "أشرب خمور وحشيش".

ماذا قال هاني شاكر لـ عُمر كمال ؟

على الرغم من موافقة هاني شاكر على انضمام عمر كمال لنقابة المهن الموسيقية، ومنحه تصريحًا للغناء بشرط خضوع كل اغانيه للرقابة قبل بثها، لكن هاني شاكر عاتب عمر كمال بسبب تصريحات سابقة له بخصوص إيقاف حسن شاكوش.

وقال هاني شاكر خلال مداخلة تلفزيونية: :" اعتب على عمر كمال لتوجيه رسالة لـ حسن شاكوش، جاء فيها "انت هتكسر الدنيا"، وقال شاكر :" عمر كان ممكن يقول الكلام ده فى التلفون مش على العام".

وانفعل هانى شاكر على الهواء:" لن أسمح بنشر كلمات تخالف الذوق العام عبر أغانى المهرجانات، و أن مصر دولة كبيرة، ونعمل جميعًا للحفاظ على الأولاد".

تصريحات عُمر كمال

وفي أول تعقيب له على الأزمة أيد عمر كمال، قرار الفنان هاني شاكر مؤكدً أن جزء كبيرا من كلامه صح وأنا معه فيما فعله لأن هناك أناس يقولون كلام لا يصح أن يقال. 

 وأضاف عمر كمال خلال مداخلة تلفزيونية: "يجب ان تمنع تلك الفئة، لأنها تقدم شتائم علني، وعلى النقابة أن تقوم بعمل شعبة للمهرجانات، ومن يقدم أغنية يقوم بعمل إقرار أن تجتاز  الرقابة مثلما حدث معي". 

تابع عمر كمال: "لكن في نفس الوقت نقابتنا المحترمة بجد أجازت الراب، ومنحت الراب مساحة كبيرة جدا على المسارح وشرعية، وما شاء الله برضو بيعموا بلاوي أكتر من المهرجانات وشغالين، أغاني كتير جدا ليهم فيها خناقات برضو وشتائم وقلة أدب، ومع ذلك النقابة اعترفت به وعملتله شعبة، طيب ما إحنا نعمل شعبة مهرجانات ببساطة".

وأضاف: "زي ما عمر كمال راح النقابة ومضى إقرار أنه أي أغنية هينزلها هتُجاز من الرقابة، ده يتعمم ونعمل شعبة للمهرجانات، لكن موضوع الأصوات ما هو برضو بتوع الراب مش أصوات، بتاع الراب مش بيدخل يمتحن في الأطلال وعمر الخيام يعني، ما هو بيدخل يغني راب، يبقى بتاع الراب يدخل يغني راب، وبتاع المهرجانات يدخل يغني مهرجانات، خلوا المهرجانات فن زي الراب"

غضب وانتقادات لـ عمر كمال 

وبعد تصريحات عمر كمال التي انتشرت تحت عناوين دعمه لقرار هاني شاكر، وهجومه على اغاني المهرجانات، التي قال عنها إن نصف اغنيه مهرجانات والنصف الثاني غير ذلك، تلقى عمر كمال موجة من الانتقادات اللاذعة من خلال مواقع السوشيال ميديا.

وعلق بعض الجمهور على تصريحات عمر كمال بعبارات: “غنى معاهم وباعهم في اول محطة ”، بينما علق أحدهم قائلًا: "مش الكلمات دي والشتايم انت كنت بتغنيها معاهم .. ولا نسيت الخمور والحشيش". 

وبينما انهالت التعليقات التي قست على عمر كمال، قال بعضهم إن التصريحات مجتزأة وهو طالب في الأخير بمعاملتهم مثل مغني الراب.

وعلق أحد المتابعين: عمر كمال صوت جيد وبارع في غناء الموال والطرب، لكنه اشتهر عن طريق المهرجانات وبدأ مع الشهرة يتركها ولا يمكن اعتباره مطرب مهرجانات.

 

اغاني المهرجانات هاني شاكر عمر كمال حسن شاكوش حمو بيكا

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