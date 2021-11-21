تشميع مصنع بير سلم يجمع الزيوت المستخدمة بالمطاعم لصناعة الطحينة بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم من ضبط مصنع بير سلم يجمع الزيوت المستخدمة بالمطاعم والمنازل، ويعيد استخدامها وتكريرها؛ لصناعه الطحينة، وبيعها مجددا للمواطنين، دون مراعاة للاشتراطات الصحية، والمواصفات اللازمهة للإنتاج والتصنيع، الأمر الذى يمثل خطرا على سلامه المواطنين .



وقام مركز ومدينة أوسيم بغلق وتشميع المصنع المخالف، بالتعاون مع الإدارة الصحية والتموينية، ومصادرة كل محتوياته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك، وذلك بمتابعة من السيد فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم.

يأتي ذلك، في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لضبط المنشآت المخالفة والتاكد من سلامة المواد الغذائية المعروضه للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .