وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بتيسير الخدمات المتعددة للمواطنين بمركز الشباك الواحد

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، منظومة العمل بمركز الشباك الواحد بمركز التطوير التكنولوجي، وأسلوب العمل به بدءا من تسجيل متلقي الخدمة بياناتهم إلكترونياً مباشرة من خلال مدخل البيانات، لتتم عملية التواصل بين وحدة الشباك الواحد وإدارة شئون الطلاب إلكترونياً، لاستخراج المستخرجات الرسمية التي يرغبها المواطن إلكترونيا.

وأشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالعاملين بمركز الشباك الواحد الذي يقدم كافة الخدمات لكل المترددين وطالبي الخدمة من تعليم كفر الشيخ، سواء تقديم الشكاوى والرد عليها، بالإضافة إلى كل ما يخص إدارة شئون العاملين، وإدارة شؤون الطلاب، وإدارة خدمة المواطنين.



كما تفقد وكيل الوزارة مركز التطوير التكنولوجي وما يضمه من قاعات تدريبية، والقاعة الصينية، موجهاً بصيانة جهاز التابلت الخاص بأحد الطلاب.

يذكر أن مركز الشباك الواحد يضم ماكينة لسحب الأرقام، وعدد من أجهزة الحاسب الآلي، واستراحة للمترددين، وتم مراعاة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

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