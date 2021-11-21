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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قبل زيارة كلية الآداب

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، في مكتبه بالإدارة العامة للجامعة اليوم، الأحد، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ويضم الفريق  الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق والدكتور طه المستكاوي أستاذ متفرغ بآداب أسيوط و الدكتور الصاوي أحمد أستاذ الفلسفة بآداب بنها، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الآداب، للوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية، ومدى الاستعداد للحصول على شهادة الاعتماد.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور وليد البحيري عميد  كلية الآداب، والدكتور محمد أبو والي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور إيهاب شفطر مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، و الدكتور هناء عبد العظيم  منسق الزيارة.
 

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التى تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.
 

وأضاف «دسوقي» أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقى كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيراً إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد الكليات، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

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IMG-20211121-WA0017
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IMG-20211121-WA0018
كفر الشيخ رئيس جامعة كفرالشيخ الاختبارات الالكترونية معايير الجودة الدكتور عبد الرازق دسوقي عميد كلية الاداب

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