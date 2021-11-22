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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة نبيه : كارتيرون الوحيد الذي حصل على مكافأة الفوز بالدوري

أسامة نبيه
أسامة نبيه

كشف أسامة نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس موقف اعتذاره عن منصبه ببيان عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، كما انتقد عدم وجود مدرب عام بالجهاز الفني للأبيض خلال الوقت الراهن.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، ببرنامج "الدرجة التالتة": "(أدمن) صفحتي الشخصية سبقني في التقدم بالاعتذار بساعة كاملة".

وأضاف: "كنت أتحدث معه وأنا في طريقي إلى جلستي مع اللجنة الإدارية، وقلت له إنني ذاهب من أجل الاعتذار عن مهمتي، كنت أحيطه علمًا بما سيحدث حتى يجهز البيان، ولكني ذهبت للاجتماع فوجدته تأجل لمدة ساعة ونصف عن موعده، فشعرت بالاستياء ورحلت، دون أن أجتمع من الأساس".

وتابع: "وبعد ذلك تقدمت باعتذار عما نشر، وذهبت إلى اللجنة وأوضحت الأمر، كما أنه لم يجمعني إلا موقفين بلجنة حسين لبيب، الأول هو موقف الاعتذار، والموقف الثاني عندما أتوا لتحفيز اللاعبين قبل مباريات نهاية الدوري الممتاز".

واستطرد: "كنا في اجتماع مع اللجنة وقال أحد الأعضاء إنه سيتم رصد مكافأة للفريق حال الفوز بآخر 5 مباريات في الدوري، فرد أحد أعضاء اللجنة أن تكون للاعبين فقط، فاندهشنا جميعًا كجهاز فني وإداري وطبي، وهذا أحد المواقف التي أزعجتني ولكن لم أتحدث فيها".

وكشف: "حصلت على كافة مستحقاتي باستثناء مكافأة الفوز بالدوري، لم يحصل عليها أحد في النادي سواء بالجهاز أو اللاعبين باستثناء كارتيرون فقط ، لم يستطلع أحد رأينا بشأن عودة حمدي النقاز، ولم نكن في حاجة إليه".

وتابع: "لا يليق أن يكون نادي الزمالك بلا مدرب عام أو مدرب مساعد، وتلك أزمة اللجنة الإدارية، وأعتقد أنها رغبة كارتيرون، و(طلباته أوامر) في الفترة الأخيرة، ما يطلبه يُنفَذ".

وأتم: "بغض النظر كارتيرون يريد مساعد أو لا، يجب أن يعد الزمالك كوادر عن طريق تعيين مدرب مساعد، ماذا سيحدث لو أصبحنا غدًا ووجدنا كارتيرون مريضًا أو مصابًا بفيروس كورونا، من سيدير فريق الزمالك فنيًا؟".

اسامه نبيه نادي الزمالك حسين لبيب الدوري الممتاز حمدي النقاز

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