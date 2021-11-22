قتلى ومصابون بحادث دهس مروع في أمريكا.. فيديو

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من القتلى، بعد أن صدمت سيارة حشدا كان متجمعا للمشاركة في موكب احتفالا بعيد الميلاد، في مدينة واكيشا بولاية ويسكونسن.

وقال قائد الشرطة دان تومسون، إن هناك قتلى، فيما أشار مسؤولون محليون أيضا إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نقلوا إلى المستشفيات.

وفي مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا أن السيارة الحمراء تسرع باتجاه المتجمعين، حيث فتحت الشرطة النار عليها أثناء اصطدامها بحواجز الشوارع.

وأضاف تومسون أن الشرطة عثرت على السيارة والشخص المشتبه بارتكابه الحادث.

وأفاد شاهد عيان: "رأينا سيارة دفع رباعي بأقصى سرعة على طول طريق. بعد ذلك سمعنا صوتا مدويا وصراخا يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".

