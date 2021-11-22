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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة 80 شخصا.. عملية سطو ضخمة بـ ولاية كاليفورنيا

أمريكا
أمريكا

أعلنت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص من 80 يشتبه بسطوهم في عملية مدبرة وضخمة على متجر لبيع الملابس.

ووفقال لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، جاء في بيان للشرطة على "تويتر": "بدأ الموظفون في متجر نوردستروم بالاتصال برقم الطوارئ 911 عندما دخل حوالي 80 شخصا المتجر وبدأوا على الفور بسرقة محتوياته".

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وأضافت: "السرقة وقعت مساء الجمعة، والمهاجمون اعتدوا على موظفين ورشوا أحدهما برذاذ الفلفل".

وأشارت الشرطة إلى أن "المعتقلين الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 18 و32 عاما ووجهت لهم تهمة السطو والتآمر وحيازة مسروقات"، مؤكدة أن "بقية اللصوص غادروا بسرعة مسرح الجريمة بواسطة السيارات".

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