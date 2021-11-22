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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خليفة MKZ.. لينكولن تكشف عن طراز "زفير" للأسواق الصينية

لينكولن زفير
لينكولن زفير

تستعد شركة  لينكولن، الذراع الأكثر فخامة لفورد الأمريكية، لطرح نموذج جديد لسيارة من فئة السيدان تدعى Zephyr في الأسواق الصينية، تم الكشف عنها مؤخرا في معرض غوانزو للسيارات المقام فعالياته في هونج كونج.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، تتميز لينكولن  زفير 2022 بتصميم يعتمد على مفهوم سيارة طرحته في أوائل هذا العام كما تتميز بتصميم داخلي حديث المظهر، ومن غير المتوقع وصول Zephyr إلى أسواق ومعارض الولايات المتحدة خاصة وأن العملاء في أمريكا تخلوا عن اختيارات السيدان وأصبحوا يفضلون السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات أو الكروس أوفر.

 

شارة طراز زفير كان علامة مميزة وشهيرة وُضعت على عدد كبير من سيارات شركة فورد موتور منذ ثلاثينيات القرن الماضي  وبالتحديد سيارة لينكولن زفير السابقة، وهي واحدة من العديد من أسلاف لينكولن MKZ وسيارات السيدان التي توقفت عن إنتاجها بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020.

 

من المتوقع أن تطرح لينكولن  زفير 2022، الإصدار الصيني، مع الربع الأول لعام 2022، وتأتي زفير بإصدارين مختلفين، لينكولن زفير 2، ذات الدفع الأمامي المستعرض، التي تستخدم منصة فورد المسماة  Ford C2 وتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر  مقترن بناقل حركة آلي من 8 سرعات ومن المتوقع أن تكون بشاحن تربو مقل فورد اكساباد وفورد مافريك.

 

أما لينكولن زفير 1 تأتي مع قاعدة عجلات تمتد لأكثر من 2900 ملم، تركز Zephyr على مساحة واسعة مريحة للمقاعد الخلفية ومساحة كافية للأرجل  وهو السيارة السيدان الفاخرة يبلغ طولها 4982 مم وعرضها 1865 مم وطولها 1485 مم ، مما يجعلها فيما يخص أبعادها ومساحتها تقع في المنطقة الوسط بين  طراز لينكولن MKZ المنتهية ولايته ولينكولن كونتيننتال.

 

ستتوفر Zephyr بمظهرين ، نسخة فاخرة بألياف الكروم، أو حواف رياضية سوداء اللون على الأرجح تحمل شارة "Black Label".

في المقصورة الداخلية، تحتوي على شاشات مختلفة ممتدة من الحائط إلى الحائط وعلى عدادات أدوات رقمية كبيرة مقاس 12.3 بوصة، ونظام معلومات ترفيهي ضخم SYNC + مقاس 27 بوصة يمتد عبر لوحة القيادة بأكملها. مقاعد جلدية فخمة مع لمسات وزخارف زرقاء، ب نظام إضاءة محيطة مكونة من  128 لونًا واختيار روائح هواء مختلفة.

لينكولن السيدان هونج كونج معرض غوانزو للسيارات لينكولن زفير 2022 لينكولن زفير لينكولن MKZ Ford فورد

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