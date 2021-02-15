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سيارات

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:19 م
فورد لينكون نافيجيتور
فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator
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اشرف عطية
قامت شركة فورد ford عملاق صناعة السيارات الامريكية، بعمل تحديثات جديدة لسيارتها فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator و طرح فيس ليفت ، وقررت فورد إصدار حزمة تحديثات جمالية جديدة لموديل نافيجيتور وهذه التحديثات متوفرة فقط لفئة Black Label الأعلى في الطراز.


فورد لينكولن 2021

تأتي فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator بلمسات سوداء للسقف والشبك والجناح الخلفي وأغطية المرايا الجانبية وجنوط 22 جديدة و تصنف في قمة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة متوسطة الحجم وهى توفر جاذبية شاملة بداية من أدوات التحكم سهلة الإستخدام إلى مزيجها الجيد من الأداء النشط مع القيادة الهادئة .

فورد لينكولن

فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بثلاثة صفوف يمكنها أن تتسع لسبعة مقاعد عند تجهيزها بمقعد الصف الثاني ويتفق معظم النقاد على وجود مساحة كبيرة في الصفين الأولين ويمكن أن ينزلق الصف الثاني إلى الأمام للسماح بوصول أسهل إلى الصف الثالث لكن المساحة ملائمة للأطفال أكثر من الكبار

سعر سيارة لينكولن نافيجيتور في مصر

تباع فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator اول فئة بسعر 51.000 دولار أي حوالي 796.000 جنيه مصري .

تباع فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator  دبل تيربو بسعر 56.000 دولار أي حوالي 872.000 جنيه مصري.

تباع فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator هايبرد بسعر 69.000 دولار أي مليون و 67.000 جنيه مصري.

سيارة لينكولن قديمة

تقوم  لينكون Lincoln هذه الفترة بالاستغناء تدريجيا عن تصنيع السيارات السيدان، حيث أوقفت فورد إنتاجها بشكل نهائي في الولايات المتحدة، وجنرال موتورز تسير على خطاها مما يعني ان سيارات لينكولن التي ستكون متاحة للبيع ستصبح مستعملة فقط .

مما يعني أن أي شخص يرغب في شراء سيارة سيدان من لينكون يجب عليه أن يحصل عليها قريبًا فإن مستقبل لينكون يكمن في سيارات الدفع الكلي فقط وستستغني بشكل نهائي عن السيارات السيدان.

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور
سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور
سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور
سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور
سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور
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