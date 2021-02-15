سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور









فورد لينكولن 2021











فورد لينكولن







فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator هي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بثلاثة صفوف يمكنها أن تتسع لسبعة مقاعد عند تجهيزها بمقعد الصف الثاني ويتفق معظم النقاد على وجود مساحة كبيرة في الصفين الأولين ويمكن أن ينزلق الصف الثاني إلى الأمام للسماح بوصول أسهل إلى الصف الثالث لكن المساحة ملائمة للأطفال أكثر من الكبار







سعر سيارة لينكولن نافيجيتور في مصر





تباع فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator اول فئة بسعر 51.000 دولار أي حوالي 796.000 جنيه مصري .



تباع فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator دبل تيربو بسعر 56.000 دولار أي حوالي 872.000 جنيه مصري.



تباع فورد لينكون نافيجيتور 2021 Ford Lincoln navigator هايبرد بسعر 69.000 دولار أي مليون و 67.000 جنيه مصري.







سيارة لينكولن قديمة





