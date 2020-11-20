مواصفات لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بعد طرحها رسميا.. صور

ستصل لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus للوكالات العالمية في بداية عام 2021 مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح و سنوافيكم بالتفاصيل الرسمية اول بأول .

جدير بالذكر ان شركة لينكون قامت بتدشين لينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 الجيل الرابع و بدأت الشركة الأمريكية باختبار الفيس ليفت القادم، وظهر في صور تجسسية جديدة بتمويهات كثيفة لمنعغ تسريب تصميمها قبل الاطلاق الرسمي .





تأتي لينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 بتمويهات على المقدمة والخلفية، ما يشير إلى استلامها لتحديثات في التصميم في هذه المناطق، مع شبك أمامي أكبر وأكثر جراءة يجعلها اكثر فخامة و جاذبية .





ستحصل ينكون نافيجيتور lincoln navigator 2022 فيس ليفت على تحديثات للمقصورة، مثل شاشة أكبر حجمًا لنظام المعلومات الترفيهية وغيرها مع الإضافات التقنية لمنافسة كاديلاك اسكاليد الجديدة كليًا .



