مواصفات لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بعد طرحها رسميا.. صور

طرحت شركة لينكولين lincoln عملاق صناعة السيارات الفارهة، السيارة نوتيلوس nautilus وهي واحدة من أكثر سيارات لينكولين lincoln مبيعًا، وواجهت المقصورة الداخلية هذة السيارة انتقادات كثيرة من البعض لذلك قررت لينكولين lincoln إجراء تحديثات على المقصورة بشكل خاص لعام2021.
وتدعم السيارة لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus التحديثات عبر الهواء والأوامر الصوتية مع تقديم ألوان داخلية جديدة و حصلت لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus على تحديثات خارجية للأكصدامات وزخرفات خارجية جديدة، مع إضافة تقنية فتح السيارة وتشغيل المحرك عبر تطبيق الهاتف المحمول .
تأتي لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بمحرك 2000 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 253 حصان وعزم 380 نيوتن متر، مع محرك V6 دبل تيربو 2700 سي سي بقوة 340 حصان وعزم 515 نيوتن متر.
المقصورة الداخلية لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus الجديدة مستوحاة من افياتور، مع لوحة قيادة جديدة كليًا وزخرفات خشبية وفتحات هواء جديدة، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصه وشاشة 13.2 بوصه لنظام المعلومات الترفيهية .
وتدعم السيارة لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus التحديثات عبر الهواء والأوامر الصوتية مع تقديم ألوان داخلية جديدة و حصلت لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus على تحديثات خارجية للأكصدامات وزخرفات خارجية جديدة، مع إضافة تقنية فتح السيارة وتشغيل المحرك عبر تطبيق الهاتف المحمول .
تأتي لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus بمحرك 2000 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 253 حصان وعزم 380 نيوتن متر، مع محرك V6 دبل تيربو 2700 سي سي بقوة 340 حصان وعزم 515 نيوتن متر.
ستصل لينكون نوتيلوس 2021 lincoln nautilus للوكالات العالمية في بداية عام 2021 مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح و سنوافيكم بالتفاصيل الرسمية اول بأول .