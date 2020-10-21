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سيارات

مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
mercedes eqc
mercedes eqc
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اشرف عطية
كان من المتوقع انطلاق مرسيدس mercedes eqc SUV الكهربائية  هذا العام 2020، ولكن لأسباب غير معروفة قررت شركة مرسيدس mercedes تأجيل طرح مرسيدس mercedes eqc SUV وطرح مرسيدس اس كلاس mercedes s class الكهربائية مبكرًا في 2021 .

وفي هذا السياق أكد أولا كالينيوس  رئيس دايملر، المالكة لمرسيدس mercedes ، شائعات تطوير الشركة لسيارات مرسيدس مايباخ  mercedes maybach و مرسيدس جي كلاس mercedes g class كهربائية. 

وصرح  أولا كالينيوس قائلا : “نتوقع أن تكون جي كلاس الكهربائية محبوبة بين المغامرين حول العالم”.

 وأشار إلى طرح مرسيدس مايباخ mercedes maybach الكهربائية في الأسواق خلال الثلاثة أعوام القادمة. 

وحتى الآن لم تعلن شركة مرسيدس عن أي تفاصيل بعد بشأن موعد طرح مرسيدس جي كلاس mercedes g class الكهربائية، ولكن من الواضح أن مرسيدس جادة جدًا في خططها الكهربائية للمستقبل وأكدت أن العالم أجمع يتجه الآن لمصادر الطاقة النظيفة وعلي رأسها الكهرباء و أنها المستقبل في الاستثمار الأفضل في مجال السيارات في العالم أجمع .
مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور
مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور
مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور
مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور

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