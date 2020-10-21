مرسيدس تؤجل طرح الأسطورة mercedes eqc وتطرح mercedes s class الكهربائية.. صور

مرسيدس mercedes eqc SUV الكهربائية هذا العام 2020، ولكن مرسيدس mercedes تأجيل طرح مرسيدس mercedes eqc SUV وطرح مرسيدس اس كلاس mercedes s class الكهربائية مبكرًا في 2021 . كان من المتوقع انطلاقالكهربائية هذا العام 2020، ولكن لأسباب غير معروفة قررت شركة





وفي هذا السياق أكد أولا كالينيوس رئيس دايملر، المالكة لمرسيدس mercedes ، شائعات تطوير الشركة لسيارات مرسيدس مايباخ mercedes maybach و مرسيدس جي كلاس mercedes g class كهربائية.





وصرح أولا كالينيوس قائلا : “نتوقع أن تكون جي كلاس الكهربائية محبوبة بين المغامرين حول العالم”.





وأشار إلى طرح مرسيدس مايباخ mercedes maybach الكهربائية في الأسواق خلال الثلاثة أعوام القادمة.



