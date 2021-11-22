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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بسيدى سالم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة سيدى سالم.

 

وشمل القرار ندب كل من، إبراهيم رجب إبراهيم الدسوقي، رئيس قرية دمرو، للعمل نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون النظافة والتجميل، وإيهاب سعد السيد طلب، رئيس قرية التفتيش، للعمل رئيساً لقرية دمرو، أيمن حسن فهيم أبو عيشة، رئيس قرية القصابي، للعمل رئيساً لقرية منشأة عباس، وسمير شعبان مصطفى، سكرتير قرية أبو غنيمة، للعمل رئيساً لقرية القصابي، وعبد المنعم محمد نشوان، سكرتير قرية سد خميس، للعمل رئيساً لقرية التفتيش.

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يأتي هذا في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري والدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

 

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهاً اياهم للعمل علي تحسين مستوي الاداء الاداري، والاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

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