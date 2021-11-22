الشوط الأول.. بيراميدز يضرب إيسترن كومبانى بهدف فى الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بقيادة مدربه إيهاب جلال فى التقدم على إيسترن كومبانى بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما بملعب الدفاع الجوى فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.



جاء هدف بيراميدز الوحيد فى الشوط الأول عن طريق رأسية قوية من مدافعه على جبر الذى استغل عرضية متقنة من محمد حمدى ليضعها فى شباك إيسترن كومبانى محرزا هدف التقدم لصالح فريقه بيراميدز .



استطاع بيراميدز فرض سيطرة كاملة على الشوط الأول فى ظل الاستحواذ على الكرة وتنقلها بشكل جيد بين أقدام لاعبيه .



ويخوض بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمود وادي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر

وخرج من قائمة المباراة، الحارس مهدي سليمان بسبب الإصابة، والمدافع أسامة جلال.