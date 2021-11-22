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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتحقيق التسوية المنشودة

تحقيق التسوية المنشودة.. شكري: دعم مصر لمهمة المبعوث الأممي في اليمن| صور

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 22 نوفمبر الجاري، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، وذلك بمقر وزارة الخارجية.


وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمبعوث الأممي على توليه المنصب مُعربًا عن التطلع لأن تسهم مساعيه في دفع مسار الحل السياسي في اليمن باعتباره السبيل الأمثل للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية الممتدة، استنادًا إلى المرجعيات الدولية المُتفق عليها؛ مؤكدًا في هذا الصدد دعم مصر لمهمة المبعوث الأممي ولكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في سبيل تحقيق التسوية المنشودة.


وأضاف حافظ أن وزير الخارجية تطرق خلال اللقاء إلى محددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية؛ والقائم على مساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وضرورة دعم مسار الحل السياسي وكذا تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو غد أكثر إشراقًا. 

كما أعاد الوزير شكري التأكيد على أن أمن اليمن واستقراره يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وعلى رفض مصر القاطع لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.


من جانبه، أحاط المبعوث الأممي وزير الخارجية باتصالاته ومساعيه التي قام بها خلال الفترة الماضية لاستكشاف آفاق التحرك نحو استئناف الحوار الشامل بين الأطراف اليمنية، كما تطرق إلى آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني على الساحة اليمنية. 

وأعرب المسئول الأممي عن التقدير لدور مصر الداعم لليمن، وتطلعه إلى العمل مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة لما فيه صالح اليمن وشعبه الشقيق.
 

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