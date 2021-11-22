بعد عودته اليوم .. انتهاء مدة مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور غدا

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حكم القضاء الاداري بعودة مرتضى منصور رئيسا لـ نادي الزمالك اعتبارا من تاريخ اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 .

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وقد تقدمت اللجنة المشكلة لادارة الزمالك برئاسة حسين لبيب امس باستقالتها استعدادا لخوض الانتخابات القادمة للنادي التي من المفترض الدعوة لها خلال ايام قليلة، حيث تنتهي المدة القانونية لمجلس مرتضى منصور الانتخابية غدا الثلاثاء 23 نوفمبر.

وأعلن حسين لبيب نيته للترشح لانتخابات الزمالك القادمة بقائمة تضم عناصر من اللجنة التي شكلت لادارة النادي وبعض الرموز الزملكاوية الأخرى.

ومن المفترض أن يرحل مرتضى منصور غدا عن القلعة البيضاء، اي بانتهاء مدته الانتخابية، وتشكيل لجنة لادارة الانتخابات بعد تشكيلها من قبل المنتخب.

تأجيل دعوى "الخطيب" ضد مرتضى منصور

وفي سياق آخر قد قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة ٢٨ نوفمبر للاطلاع.

وذكرت أوراق الدعوى، التى حملت رقم 1451 سنة 21، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادى خلال مقطعى فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بتاريخ 7 يناير 2019 و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى نادى الأهلى ومجلس إدارته.

استشكال ضد عودة مرتضى منصور

هذا فيما تقدم اليوم الإثنين مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك الأسبق، باستشكال ضد محكمة القضاء الإداري ضد قرار عودة مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة مرتضى منصور لإدارة القلعة البيضاء.

واختصم عبد الخالق، في الاستشكال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك، والمدير التنفيذي لوزارة الرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة.

وطالب عبد الخالق في الاستشكال، بإيقاف الحكم الصادر بعودة مجلس مرتضى منصور من جديد للزمالك لحين الفصل في الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، أصدرت بيانا في الساعات الماضية بشأن انتهاء مدة توليها إدارة النادي.

وجاء البيان كالتالي:-

تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنها تشرفت بالمهمة التي أسندت إليها، وتؤكد أنها بذلت قصارى جهدها في خدمة النادي وجميع الفرق الرياضية والسادة أعضاء الجمعية وجميع محبي النادي من جماهيره العظيمة.. وإليهم جميعا نتقدم بالشكر على ثقتهم ودعمهم.

كما تؤكد اللجنة أنه ومع انتهاء المدة المقررة لعملها، تقوم بتسليم إدارة النادي للجهة الإدارية لاتخاذ شئونها مع كل الأمنيات الطيبة للجميع بالتوفيق.