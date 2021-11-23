تعديلات مبهرة من ABT الالمانية للنسخة  أودي RS6 وRS Q8 .. صور

تحظى تعديلات السيارات على شعبية كبيرة وسط محبي هذا المجال، بينما تنفرد شركات التعديل وعلى رأسها ABT الالمانية الشهيرة، بتقديم العديد من اللمسات الساحرة، سواء كانت تتعلق بالتصميم الهيكلي الخارجي، أو التقنيات الداخلية، بالاضافة إلى التعزيزات الخاصة بقوة المحرك.

تعديلات مبهرة من ABT الالمانية للنسخة أودي RS6 وRS Q8

اضافت شركة ABT الالمانية العديد من اللمسات الساحرة لاصدارت اودي القوية، حيث شملت تلك التعديلات النسختين ودي RS6 وRS Q8، وشملت هذه الترقيات ارتكاز النسخة اودي RSQ8 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 23 بوصة، بينما جاءت النسخة أودي RS6 بجنوط رياضية طراز AVANT قياس 22 بوصة.

كما تمتعت ايضا بعدة تعديلات فنية، وذلك من خلال محرك السيارة صاحب الـ 8 اسطوانات، مع سعة لترية بلغت 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 591 حصانا، بالاضافة إلى وحدة تحكم تجعل السيارة تحصل على قوة قدرها 691 حصانا، و 880 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

كما اضافت ABT خيار اخر للراغبون في زيادة قوة السيارة لتصل إلى 730 حصانا، وبعزم اقصى للدوران يقدر بـ 920 نيوتن/متر، وامتلكت النسختين ايضا تعديلات خارجية ظهرت عبر مشتت هواء أمامي مصنوع من ألياف الكربون، إلى جانب الشبكات الامامية والتي تعتمد على مفهوم تعدد المقاطع الهوائية، والعتبات الجانبية البارزة، وبهذه الترقيات تحصل السيارة على مظهر رياضي يتسم بالشراسة، بالاضافة إلى القدرات الفنية.

وجاءت ايضا الترقيات لتشمل مفتاح بدء التشغيل من ABT، وبعض الترقيات داخل قمرة القيادة، واللمسات المميزة، بالاضافة إلى حصول السيارة على أنابيب عادم رباعية يبلغ قياسها 102 مم، وتعزيزات خاصة بالوضع الديناميكي لتصل إلى 15 مم، مع نظام تعليق مطور يجعل السيارة تنخفض بدرجة الركوب إلى 25 مم.