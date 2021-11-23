انتبهي .. أسباب تجعل طفلك ينام كثيرا

عادة يجب أن يحصل الطفل على 14 إلى 17 ساعة من النوم يوميًا حتى ستة أشهر ومن 10 إلى 12 ساعة حتى يبلغ عامًا واحدًا، ومع ذلك ، قد ينام الطفل الذي يقل عمره عن سبعة أشهر لمدة تصل إلى 19 ساعة ، حسب حاجته للراحة. ومع ذلك ، نظرًا لامتلاكهم معدة صغيرة ، فعادةً ما يستيقظون كل ساعتين إلى ثلاث ساعات ليتم إطعامهم في الأسبوعين الأولين.



لماذا ينام الأطفال كثيرًا؟



يعزز النوم نمو الدماغ وبناء الشبكة العصبية والتكوين السلوكي ، وبما أن فترة الرضاعة هي فترة نمو كبير ، يقضي الأطفال معظم وقتهم في النوم، ومع ذلك ، فإن بعض العوامل التالية قد تؤدي أيضًا إلى نوم الأطفال حديثي الولادة كثيرًا:

طفرات النمو: ينتج دماغ الرضيع هرمون النمو البشري (HGH) أثناء النوم، وبالتالي ، إذا كان الطفل يأخذ قيلولة متكررة في النهار وينام لفترة أطول في الليل ، فقد يكون لديه طفرة في النمو .

المرض: الأطفال الذين ينامون باستمرار وتظهر عليهم علامات النعاس أو الخمول حتى بعد النوم لفترة طويلة ويبدون اهتمامًا أقل بالتغذية يمكن أن يكون لديهم مرض أساسي .

انخفاض نسبة السكر في الدم: الأطفال الذين يعانون من الخمول أو الخمول والذين ينامون لفترة أطول ويفتقرون إلى الطاقة قد يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم. قد لا ينتبهون أيضًا للأصوات أو المشاهد عندما يستيقظون ويصعب عليهم الاستيقاظ لتناول الطعام.

اليرقان: بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين أثناء اليرقان ، قد يصبح الأطفال أكثر نعاسًا وتعبًا وأقل اهتمامًا بتناول الطعام.

العدوى / المرض: الأطفال لديهم مناعة أقل ويكونون أكثر عرضة للعدوى. إذا كان الطفل يعاني من الحمى أو السعال أو تغير لون الجلد أو ينام كثيرًا ويتغذى بشكل أقل ، فقد يكون مصابًا بعدوى.

عدم كفاية الحليب: إذا كان طفلك يأخذ وقتًا أقل من اللازم أو كثيرًا جدًا في الإمساك به ، فربما لا يحصل على كمية كافية من الحليب. قد يجعلهم ينامون لأكثر من أربع ساعات في كل مرة ويكونون خاملون .

التطعيم: قد تتسبب اللقاحات في آثار جانبية خفيفة عند الأطفال ، مثل النعاس والخمول ، والتي قد تستمر لمدة يوم أو يومين