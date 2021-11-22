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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أعراض مختلفة تكشف أمراض الطفل الرضيع

امراض الطفل الرضيع
امراض الطفل الرضيع

يعاني الطفل الرضيع من أمراض كثيرة، وفي الغالب يمكن أن يصاب حديثو الولادة بنزلات البرد والاتهابات بسبب ضعف المناعة، وعدم قدرتهم على مواجهة الأمراض بشكل كافي.

 وبمجرد أن يصابوا بالعدوى ، يمكن أن يزداد الأمر سوءًا بسرعة، لهذا السبب يجب أن تعرف ما الذي تبحث عنه، والطرق الصحيحة لتحديد مرض الطفل الرضيع وطرق علاجه الصحيحة.

 

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أعراض مرض الطفل الرضيع

من أهم الأشياء التي يجب البحث عنها في مولودك الجديد ما إذا كان يبدو أو يتصرف بطريقة تبدو غير طبيعية بالنسبة لك، إذا حدث هذا ، فاتصل بطبيب طفلك على الفور، تتضمن بعض الطرق التي يمكن أن يبدو أو يتصرف بها بشكل غير طبيعي ما يلي:

أي أعراض للمرض، وتشمل هذه البكاء في كثير من الأحيان ، والتهيج ، والسعال ، والإسهال ، أو القيء. 

إذا كان طفلك حديث الولادة يتقيأ باللون الأخضر (الصفراء) ، فاتصل بالطبيب على الفور.

التغييرات في التغذية

عادة ما يأكل الأطفال حديث الولادة، إذا كان عليك إيقاظ مولودك الجديد لتناول الطعام أو لم يتمكن من إنهاء رضعاته ، فقد يكون مريضًا.

إذا كان طفلك حديث الولادة يعاني من الحمى ، خاصة فوق 100.4 فهرنهايت (38 درجة مئوية) ، فاتصل بالطبيب على الفور.

انخفاض درجة حرارة الجسم

إذا انخفضت درجة حرارة طفلك إلى ما دون 96.8 فهرنهايت (36 درجة مئوية) ، فاتصل بالطبيب.

التغييرات في كيفية بكائهم

قد تكون صراخهم ضعيفة أو غريبة أو مسعورة دون توقف، وعدم القدرة على الرضاعة لفترة طويلة.
التعرق أثناء الأكل.
النوم أكثر من المعتاد (الحاجة إلى الاستيقاظ لتناول الطعام ، على سبيل المثال).
قلة توتر العضلات أو الأطراف المرنة.
أصوات تئن أو شخير عند التنفس.
قلة التبول (قلة الحفاضات المبللة) وجفاف الفم (الجفاف).
أي تغير في اللون ، مثل شحوب أو زرقة الذراعين والساقين.
قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك حديث الولادة مريضًا، انتبه لها وراقبها عن كثب بحثًا عن أي من علامات المرض هذه، وإذا كان لديك أي سؤال على الإطلاق حول مولودك الجديد ، فاتصل بطبيبك.

المصدر 

unicef

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