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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن علاج تلف الدماغ عند الرضع؟

هل يمكن علاج تلف
هل يمكن علاج تلف الدماغ عند الرضع؟

الأمهات اللواتي اكتشفن معاناة طفلها من تلف الدماغ، يتساءلن هل يمكن علاج تلف الدماغ عند الرضع؟.. والإجابة هنا بأن طرق علاج الأطفال المصابين بتلف الدماغ تختلف وفقًا لشدته والأعراض المصاحبة له.

 

هل يمكن علاج تلف الدماغ عند الرضع؟


ويمكن لبعض حالات علاج تلف الدماغ عند الرضع ان تحتاج إلى التدخل الجراحي، ويمكن لبعض الأدوية ان تخلص الطفل من أثار تلف الدماغ بشكل سريع، ولكن كلما كان اكتشاف الأمر سريعا كلما كان أفضل للحفاظ عى صحة الطفل.

 

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وهناك العديد من خيارات علاج تلف الدماغ عند الرضع، وفيما يلي إليكم بعض الخيارات العلاجية التي سوف يلجأ لها الطبيب فور اكتشاف تلف الدماغ عند الرضع، وتشمل : 

1- العلاج الجراحي: 
وعادةً ما يتم علاج تلف الدماغ عند الرضع بالعلاج الجراحي ، عندما يكون الضرر ناتجًا عند صدمة شديدة في الرأس، كعلاج كسور الجمجمة أو نزيف الدماغ بالجراحة، عن طريق تصريف الدم والسوائل الأخرى التي تتجمع وتضغط على الدماغ. 

2- العلاج الخافض للحرارة: 
من أحدث العلاجات وأكثرها ابتكارًا لعلاج تلف الدماغ عند الرضع، ويعمل عن طريق تبريد دماغ الطفل لمدة 72 ساعة عند درجات حرارة ثابتة، لمنع الضرر وتكوين المواد الضارة التي تُسبب قتل الخلايا في الدماغ، وقد وجدت دراسة طبية أُجريت عام 2009 أن معظم الأطفال المصابين بمرض تلف الدماغ استفادوا من هذا العلاج. 
 

هل يمكن علاج تلف الدماغ عند الرضع؟

 

3- الأدوية: 
ويمكن تهدئة بعض أعراض تلف الدماغ عن طريق استخدام بعض أدوية علاج تلف الدماغ عند الرضع، كتلك المضادة لنوبات الصرع والتشنجات التي يسببها تلف الدماغ، أو تناول أدوية علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كي تساعدهم على التركيز، والتحكم في سلوكياتهم. 

4- العلاج البدني والمهني: 
ويساعد العلاج الطبيعى للأطفال المصابين بمرض تلف الدماغ على تعلم التحرك بسهولة، وتقليل الإحساس بالألم، وتحريك المفاصل، ويمكن ان يساعد العلاج المهني الطفل على تعلم كيفية التغلب على التحديات التي خلفها لهم المرض، واستخدام الحمام، وارتداء الملابس، واستعمال الأقلام والمعدات التكيفية كالكراسي المتحركة، وتناول الطعام دون مساعدة.

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