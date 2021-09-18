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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أعراض ضمور العصب البصري عند الرضع

أعراض ضمور العصب
أعراض ضمور العصب البصري عند الرضع

ما أعراض، ضمور العصب البصري عند الرضع؟ كثير من الأطفال بصابون بضمور العصب البصري،وهو يهدد الأطفال بالعمى 
يشير ضمور العصب البصري إلى موت محاور الخلايا العقدية للشبكية التي تشكل العصب البصري مع الصورة الناتجة لعصب بصري شاحب عند تنظير القاع.

ضمور العصب البصري هو مرحلة نهائية تنشأ عن أسباب لا تعد ولا تحصى لتلف العصب البصري في أي مكان على طول المسار من شبكية العين إلى الركب الجانبي.
 

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علاج ضمور العصب البصري وطرق الوقاية الاولية

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ضمور العصب البصري .. أسبابه وأعراضه وطرق العلاج

ما أعراض ضمور العصب البصري عند الرضع؟
 

العصب البصري 

نظرًا لأن العصب البصري ينقل معلومات شبكية العين إلى الدماغ ، فإن ضمور العصب البصري يرتبط بفقدان البصر. يعد ضمور العصب البصري تسمية خاطئة إلى حد ما لأن الضمور يعني عدم الاستخدام ، وبالتالي من الأفضل تسمية تلف العصب البصري بالاعتلال العصبي البصري.
 

ترتبط أعراض ضمور العصب البصري بتغير في الرؤية ، وتحديداً:

رؤية مشوشة.
صعوبات في الرؤية المحيطية (الجانبية).
صعوبات في رؤية الألوان.
انخفاض حدة الرؤية.

 

أسباب ضمور العصب البصري عند الرضع

اعتلال العصب البصري عند الرضع 

أي شيء يمكن أن يضر بوظيفة الخلايا العقدية يمكن أن يسبب (بمرور الوقت) ضمور بصري (واعتلال عصبي بصري على نطاق أوسع).

يمكن أن يحدث ضمور العصب البصري بسبب تلف داخل العين (الجلوكوما ، والتهاب العصب البصري ، وذمة حليمة العصب البصري ، وما إلى ذلك) ، على طول مسار العصب البصري إلى الدماغ (الورم ، والاضطراب التنكسي العصبي ، والصدمات ، وما إلى ذلك) ، أو قد يكون خلقيًا ( ضمور ليبر البصري الوراثي ، ضمور بصري سائد وراثي).

 

علاج ضمور العصب البصري عند الرضع
 

لا يوجد علاج حقيقي أو علاج لضمور العصب البصري. لذلك ، من المهم إجراء فحوصات منتظمة للعين (خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض العيون) ، وأن ترى طبيب العيون على الفور إذا كان لديك أي تغييرات في رؤيتك.

تعتمد التوقعات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضمور العصب البصري على سبب المشكلة. إذا كان السبب هو التهاب العصب البصري ، فيمكن للمريض أن يعتمد في النهاية على استعادة بصره عندما يزول الالتهاب. إذا كان السبب هو اعتلال عصبي بصري آخر ، فقد لا تتحسن رؤية المريض.

إذا تم تشخيص الجلوكوما مبكرًا ، فيمكن علاجه بنجاح وسينمو ضمور العصب البصري بشكل أبطأ. وبالمثل ، يمكن عادةً علاج الورم الذي يتم اكتشافه مبكرًا من أجل تخفيف الضغط على العصب البصري ومنع حدوث المزيد من الضرر
 

علامات مبكرة تكشف ضمور العصب البصري عند الرضع

أعراض ضمور العصب البصري عند الرضع 

ترتبط أعراض ضمور العصب البصري بتغير في الرؤية ، وتحديداً:

رؤية مشوشة.
صعوبات في الرؤية المحيطية (الجانبية).
صعوبات في رؤية الألوان.
انخفاض حدة الرؤية.

ضمور العصب البصري هو علامة وعادة ما يتم ملاحظته على أنه شحوب العصب البصري هذه هي المرحلة النهائية من العملية التي تؤدي إلى تلف العصب البصري نظرًا لضعف طبقة ألياف العصب البصري أو غيابها ، تظهر هوامش القرص البصري  حادة والقرص البصري شاحب ، مما يعكس على الأرجح عدم وجود أوعية صغيرة في رأس القرص البصري. 

مصدر المعلومات موقع هيلثي. 

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علاج ضمور العصب البصري وطرق الوقاية الاولية

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