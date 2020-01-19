عشان تحمي عينيك .. اكتشف أسباب التهاب العصب البصري

يعد مرض التهاب العصب البصري من أخطر الأمراض التى تهدد صحة وسلامة العيون ويتسبب فى كثير من الأحيان في فقدان القدرة على الإبصار بشكل نهائي.



وذكر موقع " allaboutvision " أن مرض التهاب العصب البصري له اسباب عديدة وينتشر بين الشباب والأشخاص أقل من 45 سنة خاصة النساء ،واهم اسبابه هى:



- مرض التصلب العصبي المتعدد MS ، الذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم ويدمر أغطية الأعصاب الواقية.

- المعاناة من داء المقوسات

- الاصابة بمرض هربس العين

- التهاب الجيب

- الاضطرابات العصبية

- اعتلال الأعصاب البصري الوراثي في ​​ليبر، مرض وراثي يصيب الذكور في سن العشرينات أو الثلاثينيات.

- سوء ونقص التغذية

- السموم ، بما في ذلك الكحول والسجائر والشيشة