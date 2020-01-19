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مرأة

عشان تحمي عينيك .. اكتشف أسباب التهاب العصب البصري

الأحد 19/يناير/2020 - 09:24 م
عشان تحمي عنيك ..
عشان تحمي عنيك .. اكتشف اسباب التهاب العصب البصري
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اسماء محمد
يعد مرض التهاب العصب البصري من أخطر الأمراض التى تهدد صحة وسلامة العيون ويتسبب فى كثير من الأحيان في فقدان القدرة على الإبصار بشكل نهائي.

وذكر موقع " allaboutvision " أن مرض التهاب العصب البصري له اسباب عديدة وينتشر بين الشباب والأشخاص أقل من 45 سنة خاصة النساء ،واهم اسبابه هى:

- مرض التصلب العصبي المتعدد MS ، الذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم ويدمر أغطية الأعصاب الواقية.
- المعاناة من داء المقوسات
- الاصابة بمرض هربس العين
- التهاب الجيب
- الاضطرابات العصبية
- اعتلال الأعصاب البصري الوراثي في ​​ليبر، مرض وراثي يصيب الذكور في سن العشرينات أو الثلاثينيات.
- سوء ونقص التغذية
- السموم ، بما في ذلك الكحول والسجائر والشيشة
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