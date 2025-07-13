مشاكل العمال والقضايا العالقة داخل الشركات على أجندة محلي الجيزة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، اليوم، اجتماعًا هامًا مع عدد من اللجان النقابية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الاتحاد المتواصلة لبحث ومناقشة مشاكل العمال والقضايا العالقة داخل الشركات، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.

شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من ممثلي اللجان النقابية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية بالجيزة، حيث تم استعراض أبرز التحديات التي يواجهها العمال في بيئة العمل، والتي شملت قضايا تتعلق بظروف العمل، الأجور والمستحقات، التأمين الصحي والاجتماعي، وفض المنازعات العمالية.

وأكد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، أن هذا الاجتماع يأتي في صميم أولوياتنا، وهو تعزيز التواصل المباشر مع قواعدنا العمالية والاستماع إلى مشاكلهم عن كثب. دورنا الأساسي هو الدفاع عن حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

وأضاف كامل: “لقد استمعنا اليوم إلى العديد من الشكاوى والملاحظات الهامة من ممثلي اللجان النقابية. تنوعت القضايا بين ظروف العمل، والمختلفه والتحديات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي. كل هذه الأمور تم تسجيلها بعناية فائقة، وسيقوم مجلس إدارة الاتحاد بدراسة كل حالة على حدة”.

وتابع رئيس الاتحاد: "نحن ملتزمون بالعمل على صياغة توصيات وحلول عملية وقابلة للتطبيق لهذه المشاكل. لن ندخر جهدًا في متابعة تنفيذ هذه الحلول بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب الأعمال. هدفنا الأسمى هو تحقيق الاستقرار في سوق العمل وضمان حصول عمالنا على حقوقهم كاملة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الحضور عن تقديرهم لجهود الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة واهتمامه بقضاياهم، مؤكدين على أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية لتعزيز التعاون بين الاتحاد واللجان النقابية، بما يخدم مصالح العمال ويحقق الاستقرار في سوق العمل.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد بمتابعة القضايا التي تم طرحها في الاجتماع، والتنسيق مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل المعنيين للوصول إلى حلول مرضية تضمن حقوق العمال وتحسن من ظروف عملهم.