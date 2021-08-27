علاج ضمور العصب البصري وطرق الوقاية الاولية

علاج ضمور العصب البصري من أصعب طرق علاج امراض العين والبصر حيث اكد موقع my.clevelandclinic المختص بأمراض الرمد والعيون ان العلاج ليس سهل في هذه الحالات

علاج ضمور العصب البصري



لا يوجد علاج حقيقي أو علاج لضمور العصب البصري لذلك ، من المهم إجراء فحوصات منتظمة للعين (خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض العيون) ، وأن ترى طبيب العيون على الفور إذا كان لديك أي تغييرات في رؤيتك.

تعتمد التوقعات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضمور العصب البصري على سبب المشكلة. إذا كان السبب هو التهاب العصب البصري ، فيمكن للمريض أن يعتمد في النهاية على استعادة بصره عندما يزول الالتهاب. إذا كان السبب هو اعتلال عصبي بصري آخر ، فقد لا تتحسن رؤية المريض.

إذا تم تشخيص الجلوكوما مبكرًا ، فيمكن علاجه بنجاح وسينمو ضمور العصب البصري بشكل أبطأ. وبالمثل ، يمكن عادةً علاج الورم الذي يتم اكتشافه مبكرًا من أجل تخفيف الضغط على العصب البصري ومنع حدوث المزيد من الضرر.



الوقاية الأولية

ضمور العصب البصري هو المرحلة النهائية من العملية التي تتسبب في تلف العصب البصري. الممارسة الطبية حاليًا غير قادرة على إعادة الوظيفة (إعادة نمو المحاور) إلى العصب البصري الضموري ، وفي أفضل الأحوال تكون قادرة على تثبيت أي وظيفة متبقية. الوقاية الأولية (إزالة العملية المسببة للضرر) هي الهدف لمنع فقدان المحاور وضمور العصب البصري (الاعتلال العصبي).

نظرًا لأن العصب البصري هو قناة المعلومات من شبكية العين إلى الدماغ ، فإن العصب البصري التالف سيؤدي إلى فقدان البصر قد لا يؤثر الضرر الطفيف على حدة البصر ولكنه قد يؤدي إلى فقدان التباين أو رؤية الألوان. قد يؤدي الضرر الجسيم من العمى القانوني إلى عدم إدراك الضوء. يؤدي تلف جزء من العصب البصري إلى فقدان الرؤية في المجال البصري المقابل. في بعض الأحيان ، إذا تمت إزالة العملية المسببة للضرر قبل حدوث موت الخلايا المبرمج (على سبيل المثال ، إزالة ورم الغدة النخامية الذي يضغط على التصالب أو يقلل الالتهاب في الساركويد) قد يلاحظ بعض التحسن في الوظيفة البصرية. يعتمد التشخيص الكامل على مظهر العصب البصري ، واختبارات الوظيفة البصرية (المجال البصري ، والتباين ، واللون ، والحدة) ، وتحديد العامل المسبب للضرر ،



يمكن أن تساعد مظاهر معينة للقرص في تحديد سبب تلف العصب البصري. قد يكون سبب شحوب القرص القطاعي لدى كبار السن هو NAION. قد يكون ضمور العصب البصري الشديد مع الدبق مرة أخرى في شخص مسن ناتجًا عن التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة. قد يترك التلف الناتج عن الوذمة الحليمية طيات شبكية وأحيانًا أجسامًا لامعة في رأس العصب البصري. الحجامة توحي بالإصابة بالجلوكوما.

أصبح التصوير المقطعي للتماسك البصري أداة قيمة للتحقق من حالة طبقة الألياف العصبية / محاور العقدة. يمكن أن يؤدي القياس الكمي لارتفاع طبقة الألياف العصبية والمقارنة مع البيانات المعيارية إلى توثيق فقدان المحوار والتمييز بين العصب البصري وأمراض الشبكية كسبب لفقدان البصر.

تاريخ

يعد التاريخ أمرًا بالغ الأهمية في تشخيص ضمور العصب البصري لأن الطبيب يحتاج إلى معرفة كيفية وصول العين إلى هذا المنعطف. يعد التاريخ الدقيق مع الاهتمام بالتاريخ الطبي السابق بما في ذلك جميع الأدوية والمسار الزمني لفقدان البصر والأعراض المصاحبة وما إلى ذلك أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى التشخيص الصحيح.

الفحص البدني

يجب إجراء فحص كامل للعين بما في ذلك المجال البصري ، وتقييم اللون ورؤية التباين ، وضغط العين ، والبحث عن عيب واضح في حدقة العين ، وتنظير قاع العين.