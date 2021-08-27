ضمور العصب البصري .. أسبابه وأعراضه وطرق العلاج

يشير ضمور العصب البصري إلى موت محاور الخلايا العقدية للشبكية التي تشكل العصب البصري مع الصورة الناتجة لعصب بصري شاحب عند تنظير القاع.

ضمور العصب البصري هو مرحلة نهائية تنشأ عن أسباب لا تعد ولا تحصى لتلف العصب البصري في أي مكان على طول المسار من شبكية العين إلى الركب الجانبي.

نظرًا لأن العصب البصري ينقل معلومات شبكية العين إلى الدماغ ، فإن ضمور العصب البصري يرتبط بفقدان البصر. يعد ضمور العصب البصري تسمية خاطئة إلى حد ما لأن الضمور يعني عدم الاستخدام ، وبالتالي من الأفضل تسمية تلف العصب البصري بالاعتلال العصبي البصري.

أسباب ضمور العصب البصري



أي شيء يمكن أن يضر بوظيفة الخلايا العقدية يمكن أن يسبب (بمرور الوقت) ضمور بصري (واعتلال عصبي بصري على نطاق أوسع).

يمكن أن يحدث ضمور العصب البصري بسبب تلف داخل العين (الجلوكوما ، والتهاب العصب البصري ، وذمة حليمة العصب البصري ، وما إلى ذلك) ، على طول مسار العصب البصري إلى الدماغ (الورم ، والاضطراب التنكسي العصبي ، والصدمات ، وما إلى ذلك) ، أو قد يكون خلقيًا ( ضمور ليبر البصري الوراثي ، ضمور بصري سائد وراثي).

أعراض ضمور العصب البصري



ترتبط أعراض ضمور العصب البصري بتغير في الرؤية ، وتحديداً:

رؤية مشوشة.

صعوبات في الرؤية المحيطية (الجانبية).

صعوبات في رؤية الألوان.

انخفاض حدة الرؤية.

ضمور العصب البصري هو علامة وعادة ما يتم ملاحظته على أنه شحوب العصب البصري. هذه هي المرحلة النهائية من العملية التي تؤدي إلى تلف العصب البصري نظرًا لضعف طبقة ألياف العصب البصري أو غيابها ، تظهر هوامش القرص حادة والقرص شاحب ، مما يعكس على الأرجح عدم وجود أوعية صغيرة في رأس القرص.



مضاعفات ضمور العصب البصري

تعمل عوامل الخطر في سلسلة كاملة من زيادة ضغط العين (الجلوكوما) ، ونقص التروية ، والضغط (الأورام) ، والالتهاب ، والعدوى ، والذي يكون احدي مضاعفات ضمور العصب البصري

علم الأمراض العام

العصب البصري عبارة عن حزمة من 1.2 مليون محور عصبي من الخلايا العقدية للشبكية التي تنقل المعلومات المرئية من شبكية العين إلى الدماغ. يتم تخليق العصب البصري بواسطة الخلايا قليلة التغصن التي لا تتجدد بعد التلف. في ضمور العصب البصري هناك فقدان للمحاور وانكماش المايلين مما يؤدي إلى دبق العين واتساع الكأس البصري.

علاج ضمور العصب البصري



لا يوجد علاج حقيقي أو علاج لضمور العصب البصري. لذلك ، من المهم إجراء فحوصات منتظمة للعين (خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من أمراض العيون) ، وأن ترى طبيب العيون على الفور إذا كان لديك أي تغييرات في رؤيتك.

تعتمد التوقعات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضمور العصب البصري على سبب المشكلة. إذا كان السبب هو التهاب العصب البصري ، فيمكن للمريض أن يعتمد في النهاية على استعادة بصره عندما يزول الالتهاب. إذا كان السبب هو اعتلال عصبي بصري آخر ، فقد لا تتحسن رؤية المريض.

إذا تم تشخيص الجلوكوما مبكرًا ، فيمكن علاجه بنجاح وسينمو ضمور العصب البصري بشكل أبطأ. وبالمثل ، يمكن عادةً علاج الورم الذي يتم اكتشافه مبكرًا من أجل تخفيف الضغط على العصب البصري ومنع حدوث المزيد من الضرر.



الوقاية الأولية

ضمور العصب البصري هو المرحلة النهائية من العملية التي تتسبب في تلف العصب البصري. الممارسة الطبية حاليًا غير قادرة على إعادة الوظيفة (إعادة نمو المحاور) إلى العصب البصري الضموري ، وفي أفضل الأحوال تكون قادرة على تثبيت أي وظيفة متبقية. الوقاية الأولية (إزالة العملية المسببة للضرر) هي الهدف لمنع فقدان المحاور وضمور العصب البصري (الاعتلال العصبي).

نظرًا لأن العصب البصري هو قناة المعلومات من شبكية العين إلى الدماغ ، فإن العصب البصري التالف سيؤدي إلى فقدان البصر قد لا يؤثر الضرر الطفيف على حدة البصر ولكنه قد يؤدي إلى فقدان التباين أو رؤية الألوان. قد يؤدي الضرر الجسيم من العمى القانوني إلى عدم إدراك الضوء. يؤدي تلف جزء من العصب البصري إلى فقدان الرؤية في المجال البصري المقابل. في بعض الأحيان ، إذا تمت إزالة العملية المسببة للضرر قبل حدوث موت الخلايا المبرمج (على سبيل المثال ، إزالة ورم الغدة النخامية الذي يضغط على التصالب أو يقلل الالتهاب في الساركويد) قد يلاحظ بعض التحسن في الوظيفة البصرية. يعتمد التشخيص الكامل على مظهر العصب البصري ، واختبارات الوظيفة البصرية (المجال البصري ، والتباين ، واللون ، والحدة) ، وتحديد العامل المسبب للضرر ،



يمكن أن تساعد مظاهر معينة للقرص في تحديد سبب تلف العصب البصري. قد يكون سبب شحوب القرص القطاعي لدى كبار السن هو NAION. قد يكون ضمور العصب البصري الشديد مع الدبق مرة أخرى في شخص مسن ناتجًا عن التهاب الشرايين ذو الخلايا العملاقة. قد يترك التلف الناتج عن الوذمة الحليمية طيات شبكية وأحيانًا أجسامًا لامعة في رأس العصب البصري. الحجامة توحي بالإصابة بالجلوكوما.

أصبح التصوير المقطعي للتماسك البصري أداة قيمة للتحقق من حالة طبقة الألياف العصبية / محاور العقدة. يمكن أن يؤدي القياس الكمي لارتفاع طبقة الألياف العصبية والمقارنة مع البيانات المعيارية إلى توثيق فقدان المحوار والتمييز بين العصب البصري وأمراض الشبكية كسبب لفقدان البصر.

تاريخ

يعد التاريخ أمرًا بالغ الأهمية في تشخيص ضمور العصب البصري لأن الطبيب يحتاج إلى معرفة كيفية وصول العين إلى هذا المنعطف. يعد التاريخ الدقيق مع الاهتمام بالتاريخ الطبي السابق بما في ذلك جميع الأدوية والمسار الزمني لفقدان البصر والأعراض المصاحبة وما إلى ذلك أمرًا بالغ الأهمية للوصول إلى التشخيص الصحيح.

الفحص البدني

يجب إجراء فحص كامل للعين بما في ذلك المجال البصري ، وتقييم اللون ورؤية التباين ، وضغط العين ، والبحث عن عيب واضح في حدقة العين ، وتنظير قاع العين.