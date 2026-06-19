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هند الضاوي: خطاب هاكابي يكشف انحيازًا واضحًا للرؤية الإسرائيلية ويتجاوز حدود الدبلوماسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هند الضاوي: خطاب هاكابي يكشف انحيازًا واضحًا للرؤية الإسرائيلية ويتجاوز حدود الدبلوماسية

إسرائيل
إسرائيل
محمد البدوي

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن التصريحات المتكررة لمايك هاكابي، سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، تعكس توجهًا مختلفًا عن طبيعة الخطاب الدبلوماسي المعتاد، مشيرة إلى أن خلفيته الدينية تلعب دورًا بارزًا في صياغة مواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل.

وأوضحت الضاوي أن هاكابي لم يظهر منذ توليه منصبه كسفير تقليدي يسعى إلى تبني خطاب دبلوماسي قائم على التوازن والتهدئة، بل جاءت مواقفه محملة بأبعاد دينية وسياسية، مستشهدة بتصريحات سابقة له قال فيها إن "من يقاتل إسرائيل سيقاتله الرب، ومن يتخلى عن إسرائيل يتخلى عنه الرب"، وهي تصريحات اعتبرتها انعكاسًا لرؤية عقائدية تتجاوز الإطار الدبلوماسي.

اعتراضات سياسية وتاريخية

وأضافت أن السفير الأمريكي أثار موجة واسعة من الجدل خلال الحرب على قطاع غزة ولبنان، بعد حديثه عن أن مناطق واسعة في الشرق الأوسط تمثل "حقًا لإسرائيل"، مستندًا إلى تفسيرات دينية مرتبطة بما يعرف بـ"وعد الرب لإبراهيم"، وهي سردية تواجه اعتراضات سياسية وتاريخية ودينية من أطراف عديدة.

 تساؤلات حول طبيعة الدور

وشددت هند الضاوي على أن مثل هذه التصريحات تطرح تساؤلات حول طبيعة الدور الذي يؤديه هاكابي كسفير، خاصة أن مهمة الدبلوماسيين تقوم بالأساس على إدارة الخلافات وتعزيز فرص الحوار، وليس تبني مواقف أيديولوجية في مناطق تشهد صراعات معقدة.

ولفتت إلى أن ردود هاكابي على مواقف وتصريحات صادرة عن الإدارة الأمريكية نفسها أثارت مزيدًا من الجدل، بعدما بدا في بعض المواقف أقرب إلى الدفاع عن الرؤية الإسرائيلية، في وقت ظهرت فيه تباينات معلنة بين واشنطن وتل أبيب بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

إيران وأمريكا إسرائيل هاكابي الولايات المتحدة مايك هاكابي

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