سمير فرج: إسرائيل العقبة الأكبر أمام اتفاق التهدئة وترفض الانسحاب من لبنان وغزة وسوريا

أكد اللواء دكتور سمير فرج أن إسرائيل تمثل التحدي الأكبر أمام نجاح أي اتفاقات تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن التصريحات والممارسات الإسرائيلية الأخيرة تعكس رفضًا واضحًا للانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان وسوريا وقطاع غزة، رغم الجهود الدولية المبذولة لدعم مسار السلام.

إسرائيل تعرقل جهود التهدئة

وأوضح فرج، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، أن العالم رحب بالاتفاقات والتحركات الأخيرة الرامية إلى خفض التصعيد، إلا أن إسرائيل لا تبدو راغبة في إنجاح هذه المساعي، لافتًا إلى أن استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت خلال فترة المفاوضات كاد أن يعرقل الاتفاق بالكامل.

تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين ترامب ونتنياهو

وأشار إلى أن انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصعيد الإسرائيلي الأخير تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد توترًا في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من التقارب.

إسرائيل تتمسك بمناطق داخل لبنان

وأضاف أن إسرائيل تسيطر حاليًا على شريط أمني بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية جنوب نهر الليطاني، مؤكدًا أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة كشفت عن نية تل أبيب عدم الانسحاب من هذه المناطق.

70 % من غزة تحت السيطرة الإسرائيلية

وأوضح فرج أن إسرائيل تفرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية مستمرة لدفع مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تؤكد التمسك بالمواقع التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

استمرار التوسع داخل الأراضي السورية

وأشار إلى أن إسرائيل لم تكتفِ بالسيطرة على هضبة الجولان المحتلة، بل توسعت داخل المنطقة العازلة في الأراضي السورية عقب التطورات الأخيرة، مؤكدًا أن نتنياهو أعلن صراحة عدم الانسحاب من تلك المناطق.

خلافات بحرية وثروات غازية

ولفت إلى وجود خلافات متصاعدة بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية وحقول الغاز، موضحًا أن بعض المناطق البحرية محل النزاع تحتوي على ثروات غازية مهمة، ما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

مقترح أمريكي بشأن جنوب لبنان

وكشف فرج أن الرئيس الأمريكي طرح مقترحًا يقضي بأن تتولى سوريا مسؤولية ضبط الأوضاع في جنوب لبنان ومواجهة أي تهديدات محتملة، في محاولة لإيجاد صيغة جديدة للتعامل مع الملف الأمني على الحدود اللبنانية.