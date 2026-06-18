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سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة

اللواء دكتور سمير فرج
اللواء دكتور سمير فرج
رحمة سمير

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، خلال برنامج "الحياة اليوم"، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تمثل تحولًا مهمًا في مسار التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاتفاق تضمن بنودًا مباشرة تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وضمان أمن لبنان، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

إشادة بالدور المصري وتحركات دعم لبنان
استهل سمير فرج حديثه بالإشادة بالتحركات الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أن مصر واصلت اتصالاتها مع الجانب اللبناني للتأكيد على دعمها الكامل للبنان، في ظل تمسك القاهرة بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية.

إنهاء العمليات العسكرية على جميع الجبهات
وأوضح أن البند الأول من مذكرة التفاهم نص على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، مع التزام الطرفين بعدم اللجوء إلى الحرب أو التهديد باستخدام القوة خلال المرحلة المقبلة.

ضمان سيادة لبنان ضمن أولويات الاتفاق
وأشار إلى أن الاتفاق منح لبنان مساحة كبيرة من الاهتمام، حيث تكرر التأكيد أكثر من مرة على ضمان سيادته وسلامة أراضيه، وهو ما يعكس أهمية الملف اللبناني في المفاوضات التي سبقت توقيع المذكرة.

احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
وأضاف أن الولايات المتحدة وإيران تعهدتا باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، في خطوة تستهدف بناء الثقة وتهيئة المناخ للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل.

60 يومًا للوصول إلى اتفاق نهائي
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم حددت مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لاستكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي، مع إمكانية تمديد المدة بموافقة مشتركة بين الجانبين إذا استدعت المباحثات ذلك.

رفع الحصار البحري وعودة حركة الملاحة
وأوضح سمير فرج أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل إجراءات رفع القيود البحرية المفروضة على إيران، على أن يتم إنهاء الحصار البحري بالكامل خلال 30 يومًا، بما يسمح بعودة حركة الملاحة بصورة طبيعية.

انسحاب القوات الأمريكية بعد الاتفاق النهائي
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت تعهدًا أمريكيًا بسحب القوات الموجودة في المناطق المجاورة لإيران خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق النهائي، مؤكدًا أن تفاصيل هذا الانسحاب ستتضح بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

مضيق هرمز في صدارة التفاهمات الجديدة
وأكد أن الاتفاق منح إيران حق بدء حوار مع سلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، بما يضمن تأمين الممر الملاحي الحيوي واستمرار حركة التجارة الدولية دون عوائق.

واشنطن وطهران سمير فرج المنطقة مذكرة التفاهم مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

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