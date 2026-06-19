مدرب نيوزيلندا: مواجهة مصر صعبة.. وصلاح ومرموش مصدر خطورة

أكد ريكي هيربرت المدير الفني السابق لمنتخب نيوزيلندا أن تعادل منتخب نيوزيلندا مع إيران يمثل بداية جيدة للفريق في مشواره بالبطولة، مشيرا إلى أن الحصول على نقطة في المجموعة يعد أمرا مهما.

وأوضح هيربرت، خلال تصريحات لبرنامج مودرن في المونديال، أن مواجهة منتخب مصر ستكون صعبة على منتخب نيوزيلندا، خاصة في ظل وجود الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكدًا أن وجودهما سيزيد من صعوبة مهمة الدفاع النيوزيلندي.

وأضاف أن الفائز في مباراة مصر ونيوزيلندا سيحسم تأهله إلى الدور التالي، لافتا إلى أنه انبهر بأداء منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا.

وأشار هيربرت إلى أن عمر مرموش يمتلك قدرات كبيرة تمكنه من إرهاق مدافعي منتخب نيوزيلندا، موضحا في الوقت ذاته أن هناك 3 أو 4 لاعبين في صفوف المنتخب النيوزيلندي يقدمون مستويات عالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن التواجد في كأس العالم 2026 يمثل مصدر فخر لجميع المنتخبات، مشيرا إلى أنه لا توجد فوارق كبيرة بين المنتخبات المشاركة، وأنه سعيد بوجود العديد من المدارس الكروية المختلفة في البطولة.