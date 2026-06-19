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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير إسرائيل بأمريكا: ملتزمون بوقف إطلاق النار طالما أن حزب الله لا ينتهكه

السفير الإسرائيلي لدى واشنطن
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن
فرناس حفظي

كتب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، على منصة إكس ، أن "إسرائيل لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع لبنان والولايات المتحدة، وإذا لم ينتهك حزب الله الاتفاق، فسيستمر وقف إطلاق النار".

وأكد ليتر: "على أي حال، تحتفظ إسرائيل بحقها في الرد على أي هجمات تستهدفها، وإحباط أي تهديدات لأراضيها ومواطنيها وجنودها".

كشفت تقارير إسرائيلية عن حالة من الصدمة داخل الأوساط السياسية في تل أبيب عقب الانتقادات الحادة التي وجهها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لوزراء حكومة بنيامين نتنياهو، وسط مخاوف متزايدة من اتساع الخلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل اختارت عدم الرد بشكل مباشر على تصريحات فانس، تجنبًا لتعميق التوتر مع البيت الأبيض، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب مؤخرًا إلى نتنياهو، ودعوته إلى التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وبحسب الصحيفة، تتمسك الحكومة الإسرائيلية بما تصفه بـ"الخطوط الحمراء" في جنوب لبنان، وترفض الانسحاب من المنطقة طالما استمرت التهديدات الأمنية، وهو ما أكده نتنياهو خلال كلمة ألقاها الخميس، شدد فيها على أن إسرائيل ستواصل الحفاظ على وجودها الأمني جنوب لبنان ما دامت الضرورات الأمنية تفرض ذلك.

وأثار فانس جدلًا واسعًا بعدما انتقد وزراء في حكومة نتنياهو، معتبرًا أن إسرائيل تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأمريكي، محذرًا من مهاجمة الحليف الأبرز لها في الوقت الحالي. كما وجه انتقادات مباشرة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب مواقفهما الرافضة للاتفاق مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تصريحات فانس تعكس تحولًا متزايدًا داخل أوساط الحزب الجمهوري، مضيفًا أن على إسرائيل أن تتساءل عن الأسباب التي أوصلتها إلى مرحلة بدأت فيها تخسر جزءًا من الدعم الأمريكي التقليدي.


 

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