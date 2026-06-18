إسرائيل: نثق في قدرة ترامب على التفاوض مع إيران

صرّح داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن بلاده تثق في قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، في ظل استمرار إسرائيل في شنّ غارات جوية على لبنان، مما قد يُلقي بظلال من الشك على الجهود الدبلوماسية.

وقال دانون لشبكة CNN: "تربطنا علاقة وثيقة للغاية بالولايات المتحدة، وبالرئيس ترامب وإدارته. لقد خضنا الحرب معًا، وانتصرنا معًا في الحرب ضد طهران، ونحن ممتنون لقيادته".

وأضاف أن مذكرة التفاهم "ليست سوى بداية المفاوضات"، وأن إسرائيل تثق في أن ترامب "سيتخذ القرار الصائب وسيتوصل إلى اتفاق جيد".

وتابع دانون: "سننظر في النتائج النهائية للمفاوضات، ونحن نثق في الرئيس ترامب. فهو يعرف كيف يتفاوض، والتزامه بعدم امتلاك إيران قدرات نووية أمر بالغ الأهمية".

ينص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة على وقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك في لبنان. إلا أن إسرائيل رفضت هذا البند من الاتفاق. أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس ترامب أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالاتفاق، وأنها تواصل شنّ غارات جوية في جنوب لبنان.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة أرسلت لإسرائيل نسخة من الاتفاق، وجدد انتقاده للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان.

وبينما يُتوقع بدء المفاوضات الفنية في نهاية هذا الأسبوع، يسعى نتنياهو، وفقًا لمصدر إسرائيلي، إلى التأثير على الاتفاق النووي الإيراني النهائي، مستخدمًا شخصيات إعلامية يمينية وأعضاء مجلس شيوخ موالين له للضغط على ترامب.