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مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

كندا وقطر
كندا وقطر
رباب الهواري

شهدت مباراة كندا وقطر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم ٢٠٢٦، واحدة من أكثر اللحظات المؤلمة في البطولة، بعدما تعرض لاعب منتخب كندا إسماعيل كوني لإصابة بالغة الخطورة إثر تدخل قوي من لاعب منتخب قطر عاصم مادبو، في مشهد أصاب الجماهير واللاعبين بحالة من الصدمة.

وجاءت الواقعة خلال مجريات الشوط الثاني، عندما حاول عاصم مادبو استخلاص الكرة، إلا أن تدخله العنيف أدى إلى سقوط إسماعيل كوني على أرضية الملعب وهو يتألم بشدة، ما دفع حكم المباراة إلى إيقاف اللعب بشكل فوري واستدعاء الطاقم الطبي وسيارات الإسعاف للتعامل مع الحالة.

وسادت أجواء من الترقب والقلق داخل الملعب، بينما وقف اللاعبون من الفريقين في حالة ذهول، وظهرت الدموع على وجوه عدد من زملاء اللاعب المصاب، كما بدا التأثر واضحًا على عاصم مادبو الذي انهار نفسيًا بعد إدراكه خطورة الإصابة، وظل يتابع عملية إسعاف اللاعب وسط حالة من الحزن الشديد.

وبعد مراجعة الواقعة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه عاصم مادبو بسبب التدخل العنيف، ليكمل المنتخب القطري اللقاء بعشرة لاعبين، في قرار جاء حفاظًا على سلامة اللاعبين وتطبيقًا لقوانين اللعبة.

وعقب تقديم الإسعافات الأولية داخل أرض الملعب، جرى نقل إسماعيل كوني إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، وسط دعوات الجماهير واللاعبين بسرعة تعافيه وعودته إلى الملاعب في أقرب وقت.

وطغت هذه الحادثة الإنسانية على أحداث المباراة، حيث تحولت الأجواء من منافسة كروية إلى لحظات مؤثرة جسدت الروح الرياضية، بعدما حرص لاعبو المنتخبين والجماهير على دعم اللاعب المصاب والتعبير عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل

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