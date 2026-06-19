قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: هزمنا إيران عسكريا والاتفاق جنب العالم كسادا اقتصاديا
نتنياهو يحشد حلفاءه في واشنطن للتأثير على الاتفاق الأمريكي الإيراني
وداعاً لطوابير التذاكر.. "متحف الحضارة" يطلق ماكينات الخدمة الذاتية الذكية لزواره
مدرب نيوزيلندا: مواجهة مصر صعبة.. وصلاح ومرموش مصدر خطورة
أكبر عيار.. 7 آلاف جنيه أعلى سعر في الصاغة اليوم
دعاء الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد 1448.. اغتنم 16 كلمة للرزق وقضاء الحاجة
كندا تكتسح قطر بسداسية في كأس العالم
لقيامها ببث فيديوهات خادشة.. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية
ترامب: الحرب مع إيران أثبتت قوتي ولا أرى حدودا لسلطتي
50.18 جنيها.. آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم
مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يحشد حلفاءه في واشنطن للتأثير على الاتفاق الأمريكي الإيراني

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

كشفت شبكة CNN، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ تحركاً واسعاً داخل الولايات المتحدة للتأثير على مسار الاتفاق النهائي الجاري التفاوض بشأنه بين واشنطن وطهران، وسط شكوك إسرائيلية متزايدة بشأن جدوى التفاهمات الحالية.

وبحسب المصدر، استعان نتنياهو بشخصيات إعلامية بارزة في أوساط اليمين الأمريكي، إضافة إلى أعضاء في مجلس الشيوخ معروفين بدعمهم لإسرائيل، بهدف ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة المفاوضات الممتدة لـ60 يوماً.

وأوضح المصدر أن نتنياهو لا يزال يشكك في نوايا إيران، ويرى أن طهران لن تقبل في نهاية المطاف بقيود حقيقية على برنامجها النووي، كما يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي ما تزال محدودة.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح للرئيس الأمريكي أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة ببنود مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، خصوصاً ما يتعلق بوقف العمليات العسكرية في لبنان، مؤكداً احتفاظ تل أبيب بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن إسرائيل تجري مباحثات مكثفة مع الولايات المتحدة بشأن استمرار انتشار قواتها في جنوب لبنان، مشدداً على أن تل أبيب لا تنوي الانسحاب من مواقعها الحالية.

في المقابل، أظهرت تصريحات الإدارة الأمريكية وجود تباين واضح مع الموقف الإسرائيلي، حيث وجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس انتقادات مباشرة لبعض الأصوات داخل الحكومة الإسرائيلية المعارضة للاتفاق، مؤكداً أن الولايات المتحدة تبقى الحليف الأهم لإسرائيل وأن واشنطن لعبت دوراً محورياً في توفير الدعم الدفاعي لها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف فانس أن مهاجمة الإدارة الأمريكية لا تخدم المصالح الإسرائيلية، داعياً المسؤولين الإسرائيليين إلى إدراك حجم الدعم الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب في مختلف المجالات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه البيت الأبيض الدفع نحو إنجاح المفاوضات مع إيران، فيما شدد الرئيس دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ملتزمة بخيار السلام وتتوقع تثبيت وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة طهران واشنطن مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

خط يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود خط محمول باسمك دون علمك؟

خط محمول يورط طالب في قضية مخدرات.. ازاى تتأكد من عدم وجود شريحة باسمك دون علمك؟

الجنيه الذهب

نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم

الخبز

هل تحصل أسرتك على 900 جنيه شهريًا بدل الخبز؟ تفاصيل منظومة الدعم في مصر الكاملة

خسارة جديدة للذهب مع نهاية الأسبوع

هبوط عالمي ومحلي.. الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وعيار 21 عند 6090 جنيهاً

سعر الذهب

5250 جنيهًا.. آخر سعر لعيار 18 في الصاغة اليوم

ترشيحاتنا

منتخب قطر

قطر تنضم إلى قائمة الهزائم العربية الثقيلة في كأس العالم

كندا وقطر

بطاقات حمراء للاعبين العرب.. عاصم ماديبو يدخل تاريخ كأس العالم

محمد صلاح

محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية من الجيم

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بسمة وهبة

مشادة وخروج مفاجئ .. موقف غريب على الهواء بين بسمة وهبة والمعلق أحمد الطيب

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد