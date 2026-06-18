ماكرون: سياسة نتنياهو تتعارض مع مصالح إسرائيل وتغذي مشاعر الاستياء و العنف في المنطقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، تتعارض على المدى الطويل مع مصالح إسرائيل؛ نظراً لأنها تغذي مشاعر الاستياء والعنف لدى جميع سكان المنطقة.

ودعا الرئيس الفرنسي، في مقابلة تلفزيونية من قصر الإليزيه، مساء اليوم الخميس، نتنياهو إلى ضرورة "التحلي بروح المسؤولية والعقلانية" بشكل عام وفيما يتعلق بلبنان بشكل خاص، مشيراً إلى أنه على خلاف مع سياساته الراهنة.

وقال ماكرون: «أنا لا أستخفّ بكون حزب الله يشكل خطراً على إسرائيل، فهذا أمر صحيح تماماً، ولهذا السبب يجب من خلال الاتفاق وضع اللمسات الأخيرة على كيفية استعادة الدولة اللبنانية السيطرة على الأسلحة وضمان أمن إسرائيل وإشراكها في ذلك، لكن أمن إسرائيل لا يمكن ضمانه عبر غزو أو احتلال أراضٍ مجاورة».

وأضاف الرئيس الفرنسي: «أعتقد اليوم أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه سياسة واضحة، ورغم أنه حقق نتائج أمنية حقيقية ودافع عن بلاده في وجه تهديدات كانت قائمة، إلا أنني كنتُ على خلاف معه بشأن ما فعله في غزة منذ وقت مبكر جداً؛ لأنني أعتبر أنه لم يكتفِ بمحاربة جماعة إرهابية.. بل إنه استهدف السكان المدنيين بشكل غير مبرر».

و أشار ماكرون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أظهر في الأيام الأخيرة تغييراً واضحاً في موقفه تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبراً أن هذا التغيير هو الشرط الأساسي الذي يمكن من خلاله بناء السلام في المنطقة.