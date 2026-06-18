هند الضاوي: غضب نتنياهو داخل المحكمة يكشف تصاعد أزمته السياسية والقانونية

أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن حالة الانفعال التي ظهر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسات محاكمته في قضايا الفساد تعكس حجم الضغوط السياسية والقانونية التي يواجهها في هذه المرحلة.

ممثلي النيابة العامة

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديمها البرنامج عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جلسات التحقيق شهدت توترًا واضحًا، حيث دخل نتنياهو في مواجهة حادة مع ممثلي النيابة العامة، ووجّه انتقادات قوية لطريقة إدارة القضية، متهمًا إياهم بممارسة ما وصفه بـ"الإرهاب" ضده.

وأضافت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عبّر خلال الجلسة عن غضبه الشديد، قائلًا إن الإجراءات المتخذة بحقه غير مسبوقة، وموجهًا اتهامات للنيابة بالسعي إلى محاسبته بطريقة مختلفة عن غيره من المسؤولين.

المشهد السياسي الإسرائيلي

وأشارت الضاوي إلى أن هذا المشهد يعكس حالة الاحتقان داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، في ظل استمرار محاكمات نتنياهو في ملفات الفساد، وما تحمله من تداعيات على مستقبله السياسي وقدرته على إدارة حكومته وسط أزمات متلاحقة.

قضايا الفساد والمسؤولية السياسية

وشددت على أن حدة المواجهة بين نتنياهو والمؤسسات القضائية الإسرائيلية تكشف عمق الأزمة التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي، في ظل صراع متواصل بين السلطة التنفيذية والجهات القضائية حول قضايا الفساد والمسؤولية السياسية.