رئيس البرلمان الإيراني: سنرد بقوة على أي خرق للاتفاق

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي انتهاك للاتفاق أو محاولة لفرض شروط إضافية تتجاوز ما تم التوافق عليه.

وقال قاليباف إن أي خرق للاتفاق أو طرح مطالب مبالغ فيها من قبل الطرف الآخر سيُقابل برد قوي من جانب إيران، مشدداً على أن طهران لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم يتم الالتزام بالتعهدات المتفق عليها.

وأضاف أن القيادة الإيرانية كلفت المؤسسات المعنية بالعمل على تنفيذ بنود الاتفاق وشروطه، مؤكداً أن بلاده ماضية في تطبيق ما تم التوصل إليه، بالتوازي مع متابعة التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها.